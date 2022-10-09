Bayraklı Belediyesinden can dostlara mama desteği

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından erken yaşta hayvan sevgisi bilincinin aşılanması, sokak hayvanlarının korunması ve beslenmesi konularında okullarda çalışma başlatıldı. Bu çerçevede 10 ilkokulda düzenlenen seminerlerde minik öğrencilere bilgiler aktarılarak, yaklaşık 3 bin paket kedi maması dağıtıldı.

Bayraklı Belediyesi veteriner hekimleri; çocuklara hayvan sevgisi, barınma, korunma ve beslenme konularında bilinçlendirme çalışması yaptı. Bu çerçevede 10 ilkokulda seminer düzenlendi. Çocuklara sokak hayvanlarının temel ihtiyaçlarının karşılanmasında neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Örneklerle hayvan sevgisi pekiştirilen minikler, anlatılanları dikkatle dinlerken, her birinin sokak hayvanlarına karşı büyük sevgi duyması mutluluk oluşturdu. Yürütülen çalışmayla 3 bin adet kedi maması dağıtıldı.

Öte yandan, ilçenin birçok noktasında sokak hayvanları için belirli periyotlarda belediye ekipleri tarafından mama ve su bırakılıyor. Yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan can dostları unutmayan ekipler, bu çerçevede belirli periyotlarda sokakları gezerek hayvanları besliyor. Muayene veya tedavi edilmesi gereken hayvanlar ise Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınıyor.

“Sokak hayvanları sahipsiz değil”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sokak hayvanlarımız Bayraklı’da sahipsiz değil. Belediye olarak onların gerek barınma gerekse beslenme, korunma ve tedavileriyle ilgili üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızı da bilgilendirme çalışmalarıyla geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki onların sevgisi, şefkati ve sağduyusu her şeyin üzerinde. Bu kenti onlarla birlikte şekillendirirken, can dostlarımızı da hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız” dedi.