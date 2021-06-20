Bayraklı Belediyesinden anlamlı etkinlik

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün engelli bireylere yönelik düzenlediği farkındalık etkinliğinde özel sporcular, eğitmenleriyle birlikte çevre temizliği ve meditasyon yaptı. "2021’de bir iyilik de sen yap" sloganıyla Bayraklı sahilindeki etkinlikte bir araya gelen kursiyerler, hep bir ağızdan "Kendimi seviyorum, dünyayı seviyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi özel sporcuları, çevre temizliği ve meditasyon etkinliğinde buluştu. Sabah erken saatte velileriyle birlikte pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle ellerine eldivenlerini geçiren sporcular, farkındalık oluşturmak için sahili temizledi. Atıkları ellerindeki poşetlere depolayan öğrenciler, "Kirletmezsek, kirlenmez" diyerek çevre temizliğine dikkat çekti. Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Emel Arslan Hür ve Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu da katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

Temizlik etkinliğinin ardından spor yaptıkları matlarıyla birlikte meditasyon etkinliğine başlayan sporcular, nefes egzersizleri yaptı. Etkinliğin sonunda ise başarılı sporcular hep bir ağızdan, "Kendimi seviyorum, dünyayı seviyorum" diye haykırdı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte kursiyerler hem eğlendi hem sosyalleşti. Etkinlik kahvaltı ile son erdi.