banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Bayraklı Belediyesinden anlamlı etkinlik

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün engelli bireylere yönelik düzenlediği farkındalık etkinliğinde özel sporcular, eğitmenleriyle birlikte çevre temizliği ve meditasyon yaptı. "2021’de bir iyilik de sen yap" sloganıyla Bayraklı sahilindeki etkinlikte bir araya gelen kursiyerler, hep bir ağızdan "Kendimi seviyorum, dünyayı seviyorum" dedi.

İZMİR 20.06.2021, 11:55
Bayraklı Belediyesinden anlamlı etkinlik

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün engelli bireylere yönelik düzenlediği farkındalık etkinliğinde özel sporcular, eğitmenleriyle birlikte çevre temizliği ve meditasyon yaptı. "2021’de bir iyilik de sen yap" sloganıyla Bayraklı sahilindeki etkinlikte bir araya gelen kursiyerler, hep bir ağızdan "Kendimi seviyorum, dünyayı seviyorum" dedi.

Bayraklı Belediyesi özel sporcuları, çevre temizliği ve meditasyon etkinliğinde buluştu. Sabah erken saatte velileriyle birlikte pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirlerle ellerine eldivenlerini geçiren sporcular, farkındalık oluşturmak için sahili temizledi. Atıkları ellerindeki poşetlere depolayan öğrenciler, "Kirletmezsek, kirlenmez" diyerek çevre temizliğine dikkat çekti. Etkinliğe Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Emel Arslan Hür ve Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu da katılarak çocuklarla vakit geçirdi.

Temizlik etkinliğinin ardından spor yaptıkları matlarıyla birlikte meditasyon etkinliğine başlayan sporcular, nefes egzersizleri yaptı. Etkinliğin sonunda ise başarılı sporcular hep bir ağızdan, "Kendimi seviyorum, dünyayı seviyorum" diye haykırdı. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte kursiyerler hem eğlendi hem sosyalleşti. Etkinlik kahvaltı ile son erdi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı az bulutlu
banner493