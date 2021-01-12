banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Whatsapp'tan Türkiye kararı...
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem!
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları

Bayraklı Belediyesinden 41 bin aileye sosyal destek

Korona virüs salgınıyla mücadelede büyük bir dayanışma ağı geliştiren Bayraklı Belediyesi, salgının etkili olduğu 10 ayda 41 bin 362 aileye ayni yardımda bulundu. Belediye; 11 bin 151 aileye erzak desteği yaparken, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan bin 680 kişinin alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, binlerce kişiye de hijyen malzemesi dağıttı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Acılarımız da sevinçlerimiz de bir. Biz bir aileyiz ve yaralarımızı birlikte sararken, hiçbir vatandaşımızı ihtiyaçları karşısında yalnız bırakmayacağız. Her zaman elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

İZMİR 12.01.2021, 10:30
4
Bayraklı Belediyesinden 41 bin aileye sosyal destek

Korona virüs salgınıyla mücadelede büyük bir dayanışma ağı geliştiren Bayraklı Belediyesi, salgının etkili olduğu 10 ayda 41 bin 362 aileye ayni yardımda bulundu. Belediye; 11 bin 151 aileye erzak desteği yaparken, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan bin 680 kişinin alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, binlerce kişiye de hijyen malzemesi dağıttı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Acılarımız da sevinçlerimiz de bir. Biz bir aileyiz ve yaralarımızı birlikte sararken, hiçbir vatandaşımızı ihtiyaçları karşısında yalnız bırakmayacağız. Her zaman elimizden ne geliyorsa yapacağız" dedi.

Salgınla mücadele dolayısıyla aldığı önlemleri ilk günden itibaren hızla uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi, zor günlerde de vatandaşı yalnız bırakmıyor. İlçe sakinlerinin her türlü ihtiyaçlarına imkanlar dahilinde yanıt veren Bayraklı Belediyesi ekipleri, son 10 ayda 11 bin 237 aileye erzak, 9 bin 361 aileye hijyen malzemesi, bin 677 aileye süt ve mama, 144 aileye eşya, 16 bin 480 kişiye de öğün yiyecek desteğinde bulundu. Ekipler ayrıca, kronik hastalar ve sokağa çıkmaları kısıtlı olan 65 yaş üstü bin 680 vatandaşın ise market ve pazar alışverişlerini yaparak ev ihtiyaçlarını karşıladı. Ayrıca maddi sıkıntılar nedeniyle eğitimlerine devam etmekte zorlanan 391 öğrenciye tablet, 392 öğrenciye kırtasiye seti dağıtıldı. 100 aileye de ücretsiz internet hizmeti sunuldu. Öte yandan pandemi boyunca Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı doktorlar, bin 522 hastaya evde bakım hizmeti verdi. Bu süreçte 3 bin 242 sahipsiz can dostun tedavisini gerçekleştiren Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarına da 5 bin 600 kg mama dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise fahiş fiyat ve stokçuluk konularında bin 648 işletmeye denetim yaptı.

"Her zaman yanınızda olacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’da yatağa aç giren tek bir vatandaşımız kalmayana kadar var gücümüzle çalışacağız. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda Anonim Şirketi ile iş birliğimiz sayesinde de binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşıyoruz. İsrafı önleyip ilçemizde iyiliği büyütmek ve tüm ihtiyaç sahiplerine destek olmak istiyoruz. Bu amaçla elimizden gelenin fazlasını yapacağız ve her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 16 30
7. Granada 17 24
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 17 15
20. Huesca 18 12