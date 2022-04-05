Bayraklı Belediyesinden 10 bin kişilik iftar paketi

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 10 bin kişinin evlerine sıcak iftar yemeği ulaştırmayı planlıyor. Ekipler tarafından hazırlanan paketler, iftar saati öncesinde ailelere teslim ediliyor.

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarına Ramazan ayı dolayısıyla hız veren Bayraklı Belediyesi, ailelere sıcak iftar yemeği dağıtımına başladı. Belirli aralıklarla günde ortalama 500 kişiye ulaştırılan sıcak yemekler vatandaşların yüzünü güldürürken, ay boyunca 10 bin kişiye iftar paketi dağıtılacağı belirtildi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle hazırlanan iftarlıklar, iftar saati öncesinde düzenli olarak evlere dağıtılıyor. Belediye ekipleri ayrıca, yüzlerce haneye de gıda kolisi yardımı yapıyor.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ramazan ayının bereketini vatandaşlarımızla paylaşmak adına, iftar yemeklerini ve gıda kolilerini düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyor, yan yana olamasak da soframızı, lokmamızı bölüşüyoruz. Kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden destek olmaya özen gösteriyoruz. Ramazan Ayı’nın ülkemize ve İslam alemine bereket, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” dedi.