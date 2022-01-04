banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sigaraya büyük zam!
Sigaraya büyük zam!
Bakan Nebati, kur korumalı mevduatta son rakamı açıkladı
Bakan Nebati, kur korumalı mevduatta son rakamı açıkladı
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Halkbank'tan esnafa faiz indirimi!
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?
Emekli, dul, yetim maaşları ne kadar oldu?

Bayraklı Belediyesi, yıl boyu sürekli yardım yapılan hane sayısını 20 bine çıkardı

Dar gelirli ailelere desteğini artıran Bayraklı Belediyesi, yıl boyu sürekli yardım sağlanan hane sayısını 20 bine çıkardı. Belediye, son bir yıl içinde ihtiyaç sahibi 76 bin 485 haneye gıda kolisi, 21 bin kişiye hijyen seti dağıtıldığını aktarırken, Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Sosyal yardımlarımızla 2022’de de ailelerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

İZMİR 04.01.2022, 13:13
Bayraklı Belediyesi, yıl boyu sürekli yardım yapılan hane sayısını 20 bine çıkardı

Dar gelirli ailelere desteğini artıran Bayraklı Belediyesi, yıl boyu sürekli yardım sağlanan hane sayısını 20 bine çıkardı. Belediye, son bir yıl içinde ihtiyaç sahibi 76 bin 485 haneye gıda kolisi, 21 bin kişiye hijyen seti dağıtıldığını aktarırken, Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bayraklı’da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Sosyal yardımlarımızla 2022’de de ailelerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediyesi, ailelere yönelik sosyal yardım hizmetlerine ağırlık verdi. "Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek" sloganıyla hareket eden ekipler, başta deprem bölgeleri olmak üzere bir yıl içinde 76 bin 485 haneye gıda kolisi dağıttı. Bu süreçte 21 bin kişiye de hijyen seti dağıtan belediye ekipleri, ihtiyaç sahibi 2 binin üzerinde vatandaşa giyecek ve ev eşyası desteğinde bulundu. Ekipler yine, Fazla Gıda Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında 125 bin adet gıda ürününü ilçe sakinlerine ulaştırıldı. 83 öğrenciye yaklaşık 150 bin liralık burs desteğinde bulunan belediye, 8 bin çocuğa kırtasiye seti ve okul çantası dağıttı, pandemi ve deprem sürecinde 30 bin aileye yardımda bulundu. Şuan sürekli yardım sağlanan aile sayısının ise 20 bine çıkarıldığı ifade edildi.

Son bir yılda 660 engelli vatandaşın hastaneye veya kamu kurumlarına ulaşımı için destekte bulunan ekipler, 75 engelli vatandaşa da düzenli olarak her gün 3 çeşit yemek ulaştırdı. Belediye personeli, kış soğuklarının kendini hissettirmesiyle birlikte yeni yılın ilk günlerinde 200’ün üzerinde haneye kömür yardımında bulunulurken, bu sayının artacağı ifade edildi. Sosyal yardımların 2022’de de hız kesmeden devam edeceği aktarıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sosyal yardımlarla ilgili şöyle konuştu:

“Biz yola çıkarken ‘Bayraklı’da kimse yatağa aç girmeyecek’ dedik ve bu sözümüzü tuttuk. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma örnekleriyle Bayraklı’daki her haneye, her aileye dokunduk ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. İsrafı önleyip, ilçemizde iyiliği büyütüyoruz. Tüm ihtiyaç sahiplerine imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. Çocukların mutlu, gençlerin umutlu, büyüklerimizin de huzurlu olduğu bir Bayraklı’yı hep birlikte, dayanışma içinde inşa ediyoruz. Büyük bir aile olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olacağız.”

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8