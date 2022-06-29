banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Tarihi kararlar alacağız"
Ekonomik güven endeksi geriledi
Ekonomik güven endeksi geriledi

Bayraklı Belediyesi yaz konserleri devam ediyor

Kültür-sanat etkinlikleriyle binlerce kişiyi bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri çerçevesinde Hilmi Yarayıcı’yı halkla buluşturacak. Konser, 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

İZMİR 29.06.2022, 13:44
Bayraklı Belediyesi yaz konserleri devam ediyor

Kültür-sanat etkinlikleriyle binlerce kişiyi bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri çerçevesinde Hilmi Yarayıcı’yı halkla buluşturacak. Konser, 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Bayraklı Belediyesi, yaz etkinliklerine devam ediyor. Pandemi sonrası kültür-sanat çalışmalarına hız veren belediye, bu çerçevede düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Son olarak Hilmi Yarayıcı, ücretsiz halk konseriyle Bayraklılılarla buluşmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser saat 21:00’da başlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Birçok olumsuzluğun ardından dinlenmeye, eğlenmeye zamanımız olmamıştı; ama artık Bayraklı Belediyesi olarak yurttaşlarımızla daha sık bir araya geleceğimiz, eğleneceğimiz, sohbet edeceğimiz etkinliklerde buluşuyoruz. Bunlardan biri de 1 Temmuz’daki konserimiz olacak. Tüm yurttaşlarımızı şarkılarla, türkülerle eğlenmek için konserimize davet ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu