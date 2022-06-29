Bayraklı Belediyesi yaz konserleri devam ediyor

Kültür-sanat etkinlikleriyle binlerce kişiyi bir araya getiren Bayraklı Belediyesi, yaz konserleri çerçevesinde Hilmi Yarayıcı’yı halkla buluşturacak. Konser, 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.

Bayraklı Belediyesi, yaz etkinliklerine devam ediyor. Pandemi sonrası kültür-sanat çalışmalarına hız veren belediye, bu çerçevede düzenlenen çeşitli etkinliklerle vatandaşları bir araya getiriyor. Son olarak Hilmi Yarayıcı, ücretsiz halk konseriyle Bayraklılılarla buluşmaya hazırlanıyor. 1 Temmuz Cuma günü Onur Mahallesi Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konser saat 21:00’da başlayacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Birçok olumsuzluğun ardından dinlenmeye, eğlenmeye zamanımız olmamıştı; ama artık Bayraklı Belediyesi olarak yurttaşlarımızla daha sık bir araya geleceğimiz, eğleneceğimiz, sohbet edeceğimiz etkinliklerde buluşuyoruz. Bunlardan biri de 1 Temmuz’daki konserimiz olacak. Tüm yurttaşlarımızı şarkılarla, türkülerle eğlenmek için konserimize davet ediyoruz” dedi.