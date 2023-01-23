Bayraklı Belediyesi Uğur Mumcu’yu anacak

Bayraklı Belediyesi, vefatının 30. yılında araştırmacı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’yu iki farklı etkinlikle anacak. 24 Ocak Salı günü Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşecek. Aynı gün İzmirli gazeteciler Uğur Mumcu’yu anlatacak.

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan Uğur Mumcu anma etkinliklerinin ilki Mansuroğlu Mahallesindeki Süvari Yüzbaşı Şerafettin Kültür ve Hizmet Merkezinde gerçekleşecek. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (UMAG) işbirliği ile Gürsel Gökçe’nin “Sönmeyen Işık Uğur Mumcu” isimli fotoğraf sergisi vatandaşlarla buluşacak. Saat 17.00’de açılacak sergide, Uğur Mumcu’nun yaşamı ve bugüne kadarki süreç fotoğraflarla anlatılacak.

Aynı gün saat 19.00’da ise “İzmirli Gazeteciler Uğur Mumcu’yu Anlatıyor” temalı söyleşi yapılacak. Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binasında gerçekleşecek etkinlikte Mumcu’nun yaşamı, yazıları, araştırmaları ve bugüne ışık tutan fikirleri konuşulacak. Moderatörlüğünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin yapacağı söyleşiye; 9 Eylül Gazetesi Yayın Koordinatörü Mutlu Yılmaz, İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, Yenigün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Dirik, Yeni Bakış Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Emin Varol, İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, Ege Telgraf Gazetesi Haber Müdürü Hakan Serbest konuşmacı olarak katılacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yazıları ve araştırmalarıyla, bugünlere ışık tutan Uğur Mumcu’yu ve fikirlerini yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Mumcu’nun ve çağdaş yarınlar için gövdesini taşın altına koyan tüm aydınlarımızın mücadelesine sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Düzenlediğimiz anlamlı etkinliklere tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.