Bayraklı Belediyesi tarımsal kalkınma zirvesinde

Bayraklı Belediyesi, CHP’li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla İstanbul’da düzenlenen Tarımsal Kalkınma Zirvesindeki yerini aldı.

İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde 3 gün sürecek tarım zirvesine 160 CHP’li belediyenin yanı sıra 300’ün üzerinde tarım kooperatifi katılıyor. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri fuar alanında kendileri için hazırlanan bölümlerde sergileniyor. Zirvede, belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar, tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler, sosyal yardım politikaları gibi konular ele alınırken, ayrıca CHP’nin önümüzdeki süreçteki tarım programı da somut olarak belirlenecek. 2 Ekim’e kadar sürecek tarım zirvesi binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Öte yandan, Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifinin Bayraklı’da ürettiği ürünlerin sergilendiği ve faaliyetlerinin tanıtıldığı stant, ilk günden ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Güçlü tarım, güçlü üretici ile güçlü kentlerimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Serdar Sandal, "CHP’li Belediyelerin tarım sektörü ve üreticiye yönelik destekleri ile Sosyal Belediyecilik anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesinde yerimizi aldık. Toprağın bereketini insanlığın hizmetine taşıyan en önemli sektör tarımdır. Küresel ısınma ve beraberinde gelen iklim değişikliği en çok tarımı olumsuz etkiledi. Ekonomik şartların giderek zorlaşmasıyla çiftçilerimiz üretemez hale geldi. Gıdanın güvencesi olan tarıma daha fazla önem vermek, bunun için de çiftçimizi ve yerel üreticilerimizi daha fazla desteklemek zorundayız. Bu doğrultuda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da belirttiği gibi, toprağın bereketini soframıza sunan üreticilerimizin yanında olmayı temel ilke olarak kabul ediyoruz. İzmir’in kalbi Bayraklı’da, tarımsal üretimi ve ilimizin en eski kooperatiflerinden biri olan Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin çalışmalarını elimizdeki tüm imkanlarla destekliyoruz. Halkımızın gıda güvenliğini ve gıda egemenliğini halkın iktidarında yeniden sağlayacağız. Birlikte üretip hakça bölüşeceğimiz bir düzen kuracağız. Güçlü tarım, güçlü üretici ile güçlü kentlerimizi, geleceğimizi yeniden inşa edeceğiz" diye belirtti.