Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinden LGS başarısı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezinde ücretsiz eğitim alarak Liselere Giriş Sınavına (LGS) katılan 240 öğrencinin tamamı, sınav sonuçlarına göre başarıya ulaştı. Öğrenciler, Türkiye genelinde nitelikli lise ve mesleki teknik liselerde eğitim alma hakkı kazandı.

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencilerinden Ömer Uğur Demir, 484,14 puanla Türkiye genelinde yüzde 0,28’lik dilime girerek en başarılı öğrenci oldu. Nisa Nur Budak 482,93’lük puanıyla yüzde 0,33’lük dilime girmeyi başardı. Ferhat Yaycı ise 458,29 puanla yüzde 2’lik dilimde yer aldı. Bunun dışında birçok öğrenci, yüzde 5’lik ve 10’luk dilime girmeyi başardı. İlçenin gururu olan öğrenciler, istedikleri liselerde eğitim alma hakkı kazandı.

Tercih hizmeti başladı

Öte yandan Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi eğitmenleri, öğrencileri LGS sonrası da yalnız bırakmıyor. Sınava giren öğrencilerin, Türkiye’nin önde gelen liselerine yerleşme imkanı bulmasıyla büyük gurur yaşanan merkezdeki rehber öğretmenler, hafta içi 09.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz rehberlik ve tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

20 Temmuz’a kadar gerçekleştirilecek LGS tercihleri öncesi öğrencilerle randevu sistemine göre tek tek görüşen rehber öğretmenler; öğrencilerin puan, beceri ve eğilimlerine göre en doğru tercihi yapmaları için destek oluyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, 0 232 935 03 35 telefon numarasından randevu alıp, merkez binasında tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanabiliyor. 25 Temmuz’da açıklanacak yerleştirme sonuçları için eğitmenler, tüm öğrencileri en doğru tercih için Bayraklı Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’ne davet ediyor.

Başkan Sandal: "Onların başarısı bizim gurur kaynağımız oluyor"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, “Bayraklı’nın yarınları olacak çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Onların başarısı bizim gurur kaynağımız oluyor. İlk günden itibaren verdiğimiz sözü tutuyoruz ve ilçemizde ekonomik sorunlar nedeniyle eğitimlerinde sıkıntı yaşayan her çocuğumuza destek oluyoruz. Çabalarımızın karşılığını çocuklarımızın başarılarıyla almak sevincimizi daha da katlıyor. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.