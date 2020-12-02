Bayraklı Belediyesi Meclisinde kentsel dönüşüm kararı

Bayraklı Belediyesi, ilçe sınırları içindeki eski yapıların yıkılıp, yenilerinin yapılması için kentsel dönüşümde tarihi bir karar aldı. Depremden en çok etkilenen başta Adalet, Manavkuyu ve Mansuroğlu mahallelerinde artan talep üzerine harekete geçen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stoğunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Amacımız; eski yönetmeliklerle yapılan binaların yıkılıp, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamadan sağlıklı konutlara kavuşmasıdır" dedi. Mecliste görüşülen önerge, oy birliğiyle imar komisyonuna havale edildi.

Bayraklı Belediyesi Meclisi aralık ayı birinci oturumu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal başkanlığında toplandı. Başkan Sandal, meclise bir önerge sundu. Eski yapıların yıkılıp, mağduriyet yaşamadan yenilerinin yapılması için verilen önerge, imar komisyonuna havale edildi.

"Vatandaşımızın evlerini yıkıp, mağduriyet yaşamadan yeni konutlara kavuşmalarıdır"

Başkan Sandal, "Meclisimize, vatandaşlarımızın kentsel dönüşümde mağduriyetlerini giderecek bir önerge sunduk ve oy birliğiyle kabul edildi. Komisyonda görüşülecek ve meclisimizde onaylanacak. Büyükşehir belediyemizde de gerekli karar alındıktan sonra vatandaşımızın önündeki engeli kaldırmış olacağız. Tek amacımız; vatandaşımızın evlerini yıkıp, mağduriyet yaşamadan ve hak kaybı olmadan sağlıklı, yeni konutlara kavuşmalarıdır" dedi.

Sandal, "Bayraklılı yurttaşlarımızın bize en çok sorduğu sorulardan biri; bundan sonra az ve orta hasarlı yapılarıyla ilgili neler yapacaklarıyla ilgili konuydu. Meclisimize havale ettiğimiz kararla bugün vatandaşlarımızın bu anlamdaki mağduriyetlerini giderecek bir önergeyi meclisimize sunduk ve bugün oy birliğiyle kabul edildi. Komisyondan geldiği haliyle umarım büyükşehirimize, oradan da gerekli kararı aldıktan sonra vatandaşımızın önündeki engeli kaldırmış oluruz. Bundan sonraki süreç uygun kredi koşullarını yaratıp vatandaşımızın binalarını yıkıp daha sağlıklı konutlara ulaşmaları; çünkü 2005 yılında az hasarlı verilen binalarımız bugün depremde yıkıldı. O yüzden deprem yönetmeliği öncesi yapılan bütün yapı stoğunun tekrar yenilenmesi gerekiyor. Orta hasarlı binalarımızın da güçlendirilerek yeniden oturulabilir hale getirilmesi bize göre çok doğru bir iş değil. Gerek zemin etüdü, gerek kullanılan demir ve beton kalitesi gerekse ilgili yönetmelikler gereği bu binaların bir sonraki depremde ciddi hasarlarla karşı karşıya kalacağı gün gibi açık. Aldığımız bu kararın Bayraklımıza, İzmirimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm meclis üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.