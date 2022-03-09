Bayraklı Belediyesi ‘Mandolin Orkestrası’ ilk kez sahneye çıkıyor

Bayraklı Belediyesinin, Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) iş birliğiyle bünyesine kazandırdığı Mandolin Orkestrası, ilk konserini 10 Mart Perşembe günü verecek.

Türkiye’de belediye bünyesinde kurulan ilk mandolin orkestrası olma özelliği taşıyan ‘Bayraklı Belediyesi Mandolin Orkestrası’ ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Devlet Tiyatroları Opera ve Bale Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) iş birliğiyle Bayraklı Belediyesi bünyesinde yeniden bir araya gelen sanatçılar, birbirinden değerli eserleri Bayraklılı müzikseverler için seslendirecek. Şef Lalecan Özay Muzaffer yönetimindeki konserin sanat yönetmenliğini Devlet Sanatçısı Gürer Aykal yapacak. Aykal, konserde sahne de alacak. Etkinlik 10 Mart Perşembe (Yarın) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 19:00’da başlayacak konserin davetiyeleri Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Ünlü Şef Gürer Aykal da etkinliğe konuk olarak katılarak konserin bir bölümünü yönetecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Belediye bünyemizde TOBAV iş birliğiyle Mandolin Orkestrasını yeniden bir araya buluşturmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda ilklerin orkestrasını vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tüm sanatseverleri konserimize davet ediyoruz” dedi. Dünyaca ünlü Şef Gürer Aykal’ın da sahne alacağı konser halka açık ve ücretsiz olacak.