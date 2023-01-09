Bayraklı Belediyesi eğitim kurumu için sınav yapacak

Bünyesindeki okul öncesi eğitim kurumlarıyla anaokulundan üniversite düzeyine kadar binlerce öğrenciye destek olan Bayraklı Belediyesi, 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi için kurum kabul sınavı yapacağını bildirdi.

Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi, önümüzdeki eğitim öğretim yılı için çalışmalara şimdiden başladı. 19 sınıf ve bin 200 öğrenci kapasiteli eğitim merkezi için, yeni sezonda da 7’nci, 8’inci, 11’inci ve 12’nci sınıflara alım yapılacağı belirtildi. Bu çerçevede 2023-2024 eğitim öğretim yılında da ücretsiz eğitim alacak öğrenciler, kurum kabul sınavı ile belirlenecek. Sınav için son başvurunun 17 Şubat’a kadar yapılabileceği, sınavın ise 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği aktarıldı. Öğrenciler, ücretsiz eğitim fırsatı hakkında ise detaylı bilgiye 0232 935 0 335 numaralı telefondan ulaşabilecek.

Eğitime verilen desteklerle öğrencilerin okul öncesinden üniversiteye kadar her zaman yanında olduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir çocuğun eğitimi, bir ülkenin meselesidir. Bugünün çocukları yarın bizim için düşünen, üreten ve kararlar alan bireyler alacak. Bu sorumlulukla çocuklarımıza ve gençlerimize çok önem veriyoruz. Bayraklı’da açtığımız, açacağımız anaokulları ve Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezimiz ile Bayraklı’nın çocuklarına ücretsiz eğitim imkanı tanırken, hayallerindeki okullarda eğitim almalarının, istedikleri mesleklere ulaşmalarının da kapılarını aralıyoruz. Bir çocuğumuzun başarısı, mutluluğu hepimizin gururu oluyor. Biz üzerimize düşeni yaparak çocuklarımıza çok güzel bir Bayraklı bırakacağız, onlar da bize geleceği kuracak. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.