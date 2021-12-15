Bayraklı Belediyesi 1 yılda 4 bin 740 sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi

Sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Bayraklı Belediyesi, bir yıl içinde 4 bin 740 sokak hayvanına sağlık ve bakım hizmeti verdi. Başkan Serdar Sandal, "Can dostlarımıza sahip çıkıyor ve yaşam haklarını koruyoruz. Yapımı süren Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezimiz tamamlandığında, hizmet kalitemizi daha da artıracağız" dedi.

Bayraklı Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini 2021 yılında da ara vermeden sürdürdü. Yerinde ya da klinikte uygulanan; tedavi, aşılama, bakım ve kısırlaştırma işlemleriyle can dostların sağlığı koruma altına alındı. Pandemi, deprem, sel gibi afetlere rağmen çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, son bir yılda vatandaşlardan gelen 2 bin 818 talebi değerlendirdi ve bakıma muhtaç 4 bin 740 sokak hayvanı tedavi edildi. Bu süreçte 719 kuduz aşısı yapılırken, 803 sahipsiz hayvan kısırlaştırıldı. 36 can dost ise sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçenin birçok noktasına su ve mama bıraktı, onlarca yeni yuva yapıldı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’da sokak hayvanlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Her alanda olduğu gibi, sağlıkta da eksiksiz bakım ve tedavi hizmeti sunuyoruz. Mansuroğlu Mahallesi’nde yapımını sürdürdüğümüz Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezimizi de tamamlayıp hizmete açtığımızda, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını daha da iyileştireceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermelerini ve sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını diliyoruz” dedi.