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Bayındır’da müstakil ev alevlere teslim oldu
İzmir’in Bayındır ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR 06.12.2021, 21:49
İzmir’in Bayındır ilçesinde, tek katlı ev çıkan yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Karaveliler Mahallesi’nde bulunan tek katlı müstakil evde çıktı. Murat Varna’ya ait müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, evi tamamen saran alevlere itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.