Batur: Kemeraltı açık hava film platosu olacak

2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda dereceye girenler, pandemi nedeniyle dijital ortamda yapılan ödül töreninde açıklanırken, Furkan Koçoğulları’nın Sayıklamalar’ı en iyi film seçildi. Törene video konferansla katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dünyanın en eski açık hava çarşılarından biri olan tarihi Kemeraltı’nı, açık hava film platosu haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konak Belediyesinin iki yıldır desteklediği, bu sene ana sponsor olarak katkı koyduğu Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda ödül heyecanı, dijital ortamda yaşandı. Yarışmanın en iyi film ödülü, Furkan Koçoğulları’nın “Sayıklamalar” adlı eserine giderken, törene canlı olarak bağlanan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yarışmanın tarihi Kemeraltı’nın tanıtılmasına büyük katkısı olacağına inandığını vurguladı.

Hezarfen Film Galeri, Kentimiz İzmir Derneği ve TARKEM (Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ) işbirliğiyle düzenlenen, Konak Belediyesi’nin ana sponsoru, İzmir Sanat Derneği, İzmir Vakfı, İzmir Sinema Ofisi, EFA (European Film Academy) ile İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği’nin destekçileri olduğu 2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nın ödül töreni, pandemi koşulları göz önünde bulundurularak, video konferans uygulamasıyla gerçekleştirildi.

Sanatseverlere canlı yayın

Tören, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yarışma Direktörü Nesim Bencoya, jüri üyeleri olan Yapımcı Zeynep Atakan, Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, Yönetmen, Editör Ayris Alptekin, Görüntü Yönetmeni Meryem Yavuz ile yarışmaya katılan genç filmcilerin yer aldığı, özel bir oturumla yapıldı. Jüri üyesi olan Oyuncu Hatice Aslan’ın ise dizi çekimleri için bulunduğu Ürgüp’te yaşadığı bağlantı sorunları nedeniyle törene katılamadığı belirtildi. Yarışmanın web sitesi ile sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan töreni, çok sayıda sanatsever de izleyebildi.

Batur: Konak’ın kalbi Kemeraltı

Törenin açılış konuşmasını Başkanı Abdül Batur yaptı. Batur konuşmasına, “Gönül isterdi ki, bu ödül törenini, birbirimizi bilgisayar ekranı yerine, yüz yüze görerek yapalım. Ancak sağlık şartları bizi dijital ortamda ödül töreni yapmaya itiyor” diyerek başladı. Yarışmanın, İzmir’in kalbi Konak’ta bulunan ve dünyadaki en eski açık hava çarşılarından biri olan tarihi Kemeraltı’nın tanıtılmasına büyük katkısı olacağına inandığını belirten Batur, tüm katılımcıları kutladı. İzmir’in kalbinin Konak, Konak’ın kalbinin de Kemeraltı olduğunu dile getiren Batur, “Kemeraltı, Konak Belediyesi’nin gözbebeğidir. Bölgede ticaret, üç asrı aşkın bir dönemdir aralıksız sürüyor. Hemen her iş kolunda, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir cazibe merkezi ama sadece bir alışveriş merkezi de değil, camileri, sinagogları, hanları, hamamlarıyla yani tarihi ve kültürüyle bizim en kıymetli miraslarımızdan biri. Biz işte bu nedenle Kemeraltı’yla birlikte Agora ve Kadifekale’yi kapsayan alanı ‘Altın Üçgen’ olarak isimlendiriyoruz; çünkü bu alan, çok köklü bir tarihe sahip olması nedeniyle, aynı zamanda yüksek bir turizm potansiyelini de barındırıyor. Konak’taki temel amaçlarımızdan biri, bu tarihi dokuyu, daha çok ortaya çıkararak, tüm dünyaya tanıtmak. Altın Üçgen’in önemli bir destinasyon haline geleceğine ve güzel ilçemiz Konak’ın adını da dünyaya taşıyacağına inanıyoruz. İşte bu nedenle Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nı önemsiyoruz” dedi.

Açık hava film platosu

İzmir’i odağına alan sinema üretimini destekleyerek, Kemeraltı bölgesini gittikçe daha fazla kullanılacak bir açık hava film platosu haline getirmeyi, böylece hem alanın bilinirliğini hem de çekim gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini söyleyen Batur, “İnanıyorum ki, tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda, sanat ve kültür aktiviteleri arttıkça, dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezi olan bu alanın tanınırlığı artacak ve ticaret hacminin yanında, turizm hacmi de genişleyecektir” diye konuştu. Yarışmaya geçen yıl 90, bu yıl ise 128 filmin müracaat ettiğine de dikkat çeken Batur, katılımcı sayısındaki artışın, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüyeceğini göstermesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi. Batur, tarihi Kemeraltı alanında, çok sayıda kısa filmcinin, serbest bir şekilde film çekip kendilerini sanatsal olarak ifade etmelerinin çok sevindirici olduğunu da dile getirdi. Batur, başta yarışma direktörü ile jüri üyeleri olmak üzere, tüm destekçilere, yarışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Bencoya’dan sanatçılara çağrı

Yarışma Direktörü ve Hezarfen Film Galeri Direktörü Nesim Bencoya da yarışmanın İzmir’de sinema üretimini artırma ve tarihi Kemeraltı bölgesinin bir film lokasyonu olarak lanse etme fikri üzerine kurulduğunu hatırlattı. Bu hedefin, İzmir ve Kemeraltı için kültürel ve ticari turistik kazanımları da beraberinde getireceğini söyleyen Bencoya, “Alanda hemen her gün bir film ekibinin çekim yaptığını görmek, Kemeraltı sakinlerinin bu filmlerde rol aldığını izlemek, sanat ve kültürün, özellikle sinemanın, ne kadar büyük bir kültürel kaldıraç olabileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla, buradan tüm sanatçılara bir çağrıda bulunmak ve onları Kemeraltı’nın zengin kültürel ve tarihsel dekoru içinde sanatlarını icra etmeye davet etmek istiyorum” diye konuştu. Bencoya, jüri üyelerinin İzmir’de sinema üretimine destek vermek istediklerini, bu nedenle finale kalan tüm filmlerin yaratıcılarından isteyenlerle geri dönüşüm, oryantasyon görüşmeleri yapacaklarını da törende müjdeledi.

Özer: Çok önem veriyoruz

Kentimiz İzmir Derneği Genel Sekreteri Sedef Özer ise yarışmaya çok önem verdiklerini belirterek, “Bölgedeki değerleri belgelemeyi ve geniş kitlelere aktarmayı hedefleyerek yola çıkmıştık ve bunu başardığımızı görüyoruz. Bu güzel filmlere emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Her biriniz sadece bir film çekmemiş oldunuz, bu hikayelerin oluşmasına ve Kemeraltı’nın değerlerinin tanıtımına yönelik olarak da katkı da bulunmuş oldunuz” diye konuştu. Özer, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Projemizi hayata geçirmek için bize her zaman olduğu gibi destek olan Sayın Başkan Abdül Batur’a teşekkür ediyoruz” dedi.

İneler: Kemeraltı’nın anları beyaz perdede

Daha sonra söz alan TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler de yarışmanın tüm katılımcıların kazandığını vurgulayarak, “Özellikle Kemeraltı, Kadifekale ve Basmane üçgeninin, bu tür sanatsal, kültürel etkinliklerle iyileştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. O nedenle bu projenin içerisinde, her yıl artan bir enerjiyle var olmaya devam ediyoruz. Kemeraltı’ndaki anları, nefesleri, öyküleri alıp beyaz perdeye taşıma iradesi gösterdiğiniz için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İki filme özel mansiyon

Konuşmaların ardından, finale kalan 12 film arasından ödül alan eserler açıklandı. İlk olarak Kentimiz İzmir Derneği, TARKEM ve İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği tarafından özel mansiyon ödülüne layık görülen, iki filmin ismi paylaşıldı. Okan Erünsal’ın “Cess” ve Seda Özaltan ile Gülden Cevher Öz’ün “Cennet” isimli filmleri özel mansiyon ödülü aldı.

“Smirna’nın Çukuru” üçüncü, “İnziva” ikinci

Törende daha sonra sırasıyla en iyi üçüncü ve ikinci film açıklanırken, en iyi film heyecanı sona bırakıldı. Begüm Aksoy’un “Smirna’nın Çukuru” adlı eseri üçüncü en iyi film oldu. Volkan Güney Eker’in “İnziva” adlı eseri ikinci en iyi film seçildi.

Büyük ödül, Sayıklamalar’a

En iyi film ödülü ise Furkan Koçoğulları’nın “Sayıklamalar” adlı eserine gitti. Kemeraltı’nın sürekli deneyimlediği bir yer olduğunu söyleyen Koçoğulları, “Kemeraltı’nın hem gece hem gündüz karakterleri çok farklı. Bu sefer de gece vakti bir hikaye kurmak istedik. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Konak için her şeyi yapmaya hazırız”

Yarışmanın ana sponsoru olan Konak Belediyesi’nin destekleriyle, en iyi film 10.000 TL, ikinci en iyi film 5 bin TL ve üçüncü en iyi film ise 3 bin TL para ödülüyle ödüllendirilirken, törenin kapanış konuşmasını da yapan Başkan Abdül Batur, organizasyonun daha sonraki yıllarda, daha fazla katılımla gerçekleşmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek, “Konak için, Kemeraltı için her şeyi yapmaya hazırız” dedi. Batur sözlerini noktalarken, etkinliğe destek sunan Kemeraltı esnafına da teşekkürlerini iletti.

Törenin sonunda katılımcılar hep birlikte eserleri alkışladı. Ödül alan filmler ise yarışmanın www. kisakisakemeralti.com adresli internet sitesinde hemen gösterime girdi.