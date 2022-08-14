Basmane’ye mimarlık okulu ödül getirdi

İzmir Serbest Mimarlar Derneği (SMD) tarafından düzenlenen “Merhaba İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2022”de, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Hakan Demirçakan’ın “Basmane’de Mimarlık ve Teknoloji Okulu” isimli mezuniyet projesi 3 eşdeğer ödülden biri seçildi.

İzmir SMD tarafından 2017 yılından bu yana İzmir kenti mimarlık okulları arasında en iyi bitirme projelerini seçerek genç mimarları teşvik etmeyi amaçlayan “Merhaba İzmir SMD Öğrenci Bitirme Projesi Ödülleri 2022” sonuçları açıklandı. 64 genç mimarın projeleri ile katıldığı yarışmada, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Hakan Demirçakan’ın “Basmane’de Mimarlık ve Teknoloji Okulu” isimli mezuniyet projesi 3 eşdeğer ödülden biri seçildi. Demirçakan’ın İzmir’in Basmane semtinde bulunan, bugün sadece dış duvarları ayakta kalan eski deri fabrikasını yeniden işlevlendirdiği mezuniyet projesinde eski ve yeninin buluşturulması amaçlanıyor.

Eski ve yeniyi aynı temelde buluşturdu

Demirçakan, İzmir için modern ancak eski ile bağlarını koruyan binalar tasarlamak istediğini belirterek şunları söyledi: “Bu projede amacım İzmir’e faydalı olabileceğine inandığım bir tasarım yapmaktı. Bitirme projesinin ana teması ‘Yeniden işlevlendirme’ olarak belirlendi. Konunun uygulama örneği ise Basmane’de bulunan eski deri fabrikası oldu. Projemi eski ve yeninin buluştuğu modern bir yapı olarak tasarladım. Basmane gibi İzmir’in tarihi kökleri çok güçlü bir semti için hazırladığım bu tasarım İzmir Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen yarışmada birinci olan 3 projeden biri oldu bu nedenle çok mutluyum."

Uygulanabilir çevresi ile uyumlu bir proje

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Danışmanı Doç. Dr. Yenal Akgün ise projenin uygulanabilir ve çevresi ile uyum içerisinde olduğunu belirtti. Akgün, "Öğrencimizin elde ettiği başarı, Yaşar Üniversitesi Ailesi olarak bizleri gururlandırıyor. Bizler, bitirme projesi çerçevesinde farklı gruplara farklı konular vererek öğrencilerimizin ilgili duydukları alanlarda çalışmalarına fırsat tanıyoruz. Derste kendisine verilen konu başlığı ve uygulama örneği doğrultusunda Hakan’ın yapmış olduğu proje uygulanabilirlik ve çevre etkileşimi bakımından son derece üst düzey bir proje oldu. Amacımız, öğrencilerimize sürdürülebilirlik ve yeniden kullanımı öğreterek kentin dokusuna uygun tasarımları hayata geçirebilmelerine yardımcı olmak. Bunu başarabildiğimizi görmek bizleri mutlu ediyor” dedi.