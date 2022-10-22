Basketbolcular sevimli dostlarla moral depoladı

Aliağa’nın basketbol süper ligindeki başarılı temsilcisi Aliağa Petkimspor, Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevi’ni ziyaret etti. Oyuncular, Pati Park’ta moral depoladı.

Aliağa Belediyesi ile PETKİM iş birliğinde, Güzelhisar Mahallesi’nde 20 bin 750 metrekarelik alanda projelendirilen Pati Park, 7’den 77’ye herkesin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Özellikle minikler ve okullar tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Pati Park’ın bu kez konuğu Aliağa Petkimsporlu oyuncular oldu. Yeşili, sosyal donatısı, yürüyüş parkurları ve modern yapısıyla Türkiye’ye örnek teşkil eden Pati Park’ı gezen Aliağa Petkimsporlu oyuncular, deplasmanda oynayacakları Darüşşafaka karşılaşması öncesi sevimli dostlarla keyifli bir gün geçirdi. Oyuncular Pati Park’ta moral depolarken, basketbolcu Dorukhan Engindeniz, keyifli anlar yaşadığı bir patili dostu da ziyaret sonrası sahiplendi.

Aliağa’da olduğu kadar Ege Bölgesinde de ciddi oranda sahiplendirme ivmesi yakalayan Aliağa Belediyesi Pati Park Geçici Hayvan Bakımevinde, açık ve kapalı hayvan barınakları, hayvan tıbbi müdahale binası, acil servis ve veteriner hekim hizmet binası bulunuyor. Tesis içinde ayrıca, bin 500 metrekarelik Türkiye’nin en büyük köpek parkı, 125 metre uzunluğa sahip ıslah edilmiş dere, 550 metre uzunluğunda serbest yürüyüş parkuru, yaklaşık 3 bin metrekare alanda barınak koruluğu ile otopark alanları yer alıyor. Pati Park’ta 257 köpek, 80 kedi barınabiliyor.