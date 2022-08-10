Başkanvekili Pehlivan’dan İZSU’ya tepki: "Delik deşik edip bıraktıkları yolları biz yapacağız"

Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, İZSU tarafından ilçede yürütülen çalışmalar sonrası kazılan yolların yapılmadığını, taşların döşenmediğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Pehlivan, "Mayıs ayından itibaren hemşerilerimizin hayatı toza, toprağa ve çamura kurban edilmiştir. İZSU bütün iyi niyetimize, ikili görüşmelerimize rağmen yolların yapımını, taşların döşenmesini bir türlü yapmamıştır. Onların delik deşik edip bıraktıkları yolları biz yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından ilçede yürütülen çalışmaların aksaklıklara neden olduğunu belirterek, yazılı bir açıklama yayımladı.

Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediyesini hedef alarak, "Mayıs ayından itibaren hemşehrilerimizin hayatı toza, toprağa ve çamura kurban edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kazıp iş bitince bir türlü yaşanılır haline geri getirmediği yolları kendi irademizle ve öz kaynaklarımızla kapatacak, onların delik deşik edip bıraktıkları yolları biz yapacağız" dedi.

"Hayatımız toza ve çamura kurban edildi"

Açıklamasında, "Uzun süredir güzel Menemen’imiz İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İZSU tarafından açılan ve bir türlü yapılmayan hendeklerle boğuşmaktadır. İşletme sahiplerimiz, esnaflarımız ve ikamet eden sakinlerimiz ortaya çıkan toz ve topraktan dolayı zarar görmekte ve zor günler geçirmektedir" diyen Menemen Belediyesi Başkanvekili Aydın Pehlivan, "Mayıs ayından itibaren hemşerilerimizin hayatı toza, toprağa ve çamura kurban edilmiştir. İZSU bütün iyi niyetimize, ikili görüşmelerimize rağmen yolların yapımını, taşların döşenmesini bir türlü yapmamıştır. Hemşerilerimiz yaşadığı zorlukları çektiği çileyi bilerek çözüm noktasında maalesef kayıtsız kalmıştır. Menemen halkı aylardır toz yutmakta, çamur ve yol tıkanıklarıyla boğuşmaktadır. Menemenliler zorluklar karşısında kenetlenmesini ve çaresizlikler karşısında da birlikte hareket etme azim ve kararlılığını gösterebilen kıymetli insanlardır. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kazıp iş bitince bir türlü yaşanılır hale geri getirmediği yolları, kendi irademizle ve öz kaynaklarımızla kapatacak, onların delik deşik edip bıraktıkları yolları biz yapacağız. Değerli Menemenliler, Menemen’in bir ferdi ve Menemen’in öz evladı olarak, Aydın Pehlivan olarak sizlere söz veriyorum; gündüz oturmayacak gece uyumayacağız, üzerimize hesap yapanların hesabını bozacağız."

"Biz bize yeteriz"

Pehlivan, şöyle devam etti:

"Mayıs ayından itibaren yapımına başlanıp bir türlü eski haline getirilmeyen yollarımızı kendi kaynaklarımızla, kendi irademiz, kendi gücümüzle çalışma arkadaşlarımızla yapacağız. Menemenlilerin yaşamını olumsuz etkileyen bu durumu sonlandırmak için çalışma arkadaşlarımla birlikte caddelerimizdeki taşlarımızı döşemeye başlıyoruz. Bugün itibariyle biz bize yeteriz sloganımızla ilk kazmamızı vuruyoruz. Hayırlara vesile olsun, Menemen’imize önümüzdeki süreçlerde hak ettiği hizmete hep beraber kavuşturacağız."