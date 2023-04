Başkanvekili Pehlivan: “Farkındayız, hep yanlarındayız”

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan İzmir Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Otizm bir eksiklik değil, farklılıktır. Farklı düşünenler, fark oluştururlar. Bizler de otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını biliyor, onları sevgiyle, bu şuurla kucaklıyoruz. Otizmli kardeşlerimizin başardıklarının, başarabileceklerinin farkındayız ve hayatın her alanında onların yanındayız, yanında olacağız” diye konuştu.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, 2 Nisan Dünya Farkındalık Günü için yayınladığı mesajında otizmin bir eksiklik değil, farklılık olduğuna dikkat çekti. Pehlivan, “Otizm, bedensel ve sosyal iletişim becerilerinde olması gereken gelişimin eksik kalması veya gecikmesi durumu olarak tanımlanıyor. Dünyada da her 68 çocuktan birisi otizmli doğuyor Pek çok hastalıkta olduğu gibi bu konuda da çare, erken tanı ile yoğun özel eğitimden geçiyor. Otizmli kişilere özgüvenleri artırılarak ve güçlü yönleri keşfedilerek destek verilmesi daha doğru ve anlamlı olacaktır. Menemen Belediyesi olarak Otizmli bireylerimizin yaşadıkları zorlukları kolay hale getirebilmek için yaptığımız her işe onların yaşam kalitesine destek olacak hamleleri de ekliyoruz. Bu noktada yaptığımız programlarda onları fark ediyor, birlikte hareket ediyoruz. Otizmin farkında olmakla beraber, onların her zaman yanında olduğumuzu gösteriyoruz” dedi.

Duyarlı ve farkında olalım

Tüm çocuklarımızın birbirinden farklı ve eşsiz olduğu bilinciyle yetişkinlere de seslenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bilinmelidir ki tüm çocuklarımızın sosyal yaşamda sağlıklı bir şekilde ve uyum içinde var olabilmeleri biz yetişkinlerin asli görevlerinden birisidir. Otizmli çocuklarımızın bu farklılıklarını öğrenmeli onları sevgiyle, bu farklı şuurla kucaklamalıyız. Unutmayın ki çocukların, hayallerini küçülten değil; onlarla birlikte hayallerini yaşayabilecek yetişkinlere ihtiyaçları var. Bu duygu ve düşüncelerle, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nün toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmasını temenni ediyorum” diye konuştu.