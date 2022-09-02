Başkan Vekili Pehlivan, traktör kullandı, üzüm hasadı yaptı

Menemen Belediyesine ait bağlarda gerçekleştirilen üzüm hasadına katılan Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, traktör kullanıp, üzüm kesti. Renkli görüntülerin yaşandığı hasat sırasında çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Vekili Pehlivan, tarım emekçilerine bol bereketli bir hasat sezonu diledi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Türkelli Mahallesi’ndeki bağlarda üzüm hasadına katıldı. Bereketli Menemen Ovası’nda tıpkı çilek, pamuk, ıspanak gibi üzümün de çok değerli bir ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Pehlivan, traktör kullanıp, üzüm kesti. Pehlivan, "24 bin 500 dekar alanda bağcılık yapılan Menemen’imizde çiftçimizin emeği bizim için her zaman kutsaldır. Büyük bölümü ihraç olan üzüm rekoltesinin daha çok ve daha kaliteli olmasını sağlamak da bizim en temel görevlerimizin başında geliyor. Bugün Türkelli’deki bağlarımızda üzüm hasadına başlayan çiftçilerimize hem bol ve bereketli kazançlar diledik hem de tarımımızı daha nitelikli daha kaliteli hale getirmek için yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik. Geçtiğimiz yıl içinde Türkelli’deki bağlarımızda İl Tarım Müdürlüğümüzle birlikte salkım güvesine karşı biyoteknikle mücadele başlatmıştık. Pilot uygulamamız devam ediyor. Ayrıca ilçe tarım müdürlüğümüzle birlikte bağlarımızda erken uyarı sistemi kurduk. Bu sayede ilaçlama, hastalık ve zararlı popülâsyonun takibini yapıyoruz. Projemizle daha sağlıklı ürüne ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

Üzüm rekoltesinin Menemen genelinde yaklaşık 24 bin 500 dekar alanda 60 bin ton olarak beklendiğine dikkat çeken Pehlivan, “Bu yıl 160 dekar bağımızın 80 dekarlık alanında sofralık ve kurutmalık olarak iki cins üzümümüz mevcut. Sofralık üzümde hasadımızı bitirdik. Kurutmalık üzümün de hasadını gerçekleştiriyoruz. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalarımızla daha sağlıklı ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Diğer 80 dekar alanda ise birinci ürün olarak karakılçık buğdayı, ikinci ürün olarak mısır ekimi gerçekleştirdik. Karakılçıktan 14 ton buğday, 16 ton da saman elde ettik. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.