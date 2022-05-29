Başkan Vekili Pehlivan müjdeyi verdi

Menemen’de düzenlenen “Alternatif Sırlama Teknikleri Çömlekçi Tornası Gösterisi” dünyanın dört bir yanından katılımcılar eşliğinde gerçekleşti. Güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin yarıştığı etkinlikte çömlek tezgâhının başına geçen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, tezgâh başında Uluslararası Çömlek Festivali’ni bu yıl gerçekleştirmek için hazırlıkları son aşamaya getirdiklerini açıkladı. Dünya Şampiyonu Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu’nun da yer aldığı gösteri sırasında İtalyan ve Rus seramik sanatçıları da kısa sürede çömlek ve vazolar yaparak izleyenleri büyüledi.

Menemen’de bir firma tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımcıların yer aldığı çömlek tornası gösterisine İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Bornova Kaymakamı Fatih Girgin, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev ve çok sayıda seramik ustası ve öğrencileri katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte İtalyan ve Rus seramik sanatçıları erken saatlerden itibaren el emeği ürünler yaptı. İlgiyle izlenen sanatçılar daha sonra dünya şampiyonu Kültür Bakanlığı Sanatçısı Çömlek Ustası Ahmet Taşhomcu ile birlikte çömlek tezgâhı başında kısa sürede özel ürünler ortaya çıkardı. Sıcak havaya rağmen dikkatle izlenen ustalar alkışlarla desteklenirken, Ahmet Taşhomcu’nun yaptığı semazen temalı çömlek ilgi odağı oldu. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından birini ise alternatif sırlama tekniklerinin anlatıldığı ve uygulandığı zamanlar oluşturdu. Taşhomcu’nun ateşe gömdüğü çömlekler daha sonra su içerisine atılarak soğutuldu. Festivalde konuşan Uluslararası Çömlek Festivali yapmak için aylardır hazırlık yaptıklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Pehlivan, festivali bu yıla yetiştirerek ağustos ayında yapmayı planladıklarını açıkladı. Pehlivan, böyle bir festival Menemen’e çok yakışacak” diye konuştu.

Pehlivan ilgi odağı oldu

Uluslararası organizasyon sırasında Bornova Kaymakamı Fatih Girgin ile birlikte önlüğünü giyerek çömlek tezgahının başına geçen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, ilgi odağı oldu. Menemenin bütün değerlerini geleceğe taşımak gibi önemli bir misyonu üstelendiklerini belirten Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Sanat toplumların oluşturdukları kültürü en iyi biriktirme yoludur. Kültürü de yeni kuşaklara ve diğer insanlara aktarmanın yolu da sanattan geçmektedir. Menemen tarihi birikimleri ve değerleriyle önemli bir kenttir. Menemen’in önemli kuruluşlarından biri olan Menemen Şahinler Makine’nın bu konuda yaptığı çalışmalar ve destekler gerçekten takdire şayan. Böylesi uluslararası düzeyde etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için Menemen Şahinler Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şahin ile birlikte Dünya Şampiyonu Çömlek Ustamız Ahmet Taşhomcu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada İtalya ve Rusya’dan ülkemizin dört bir yanından çömlek ustaları, ressam ve seramik sanatçıları bulunuyor. Hepsinin yaptığı eserler ve icra ettikleri sanat gerçekten göz alıcı. Emeği geçenlere bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İlçemizin değerlerini Türkiye ve dünya ile her fırsatta paylaşmaya çalışıyoruz” dedi.