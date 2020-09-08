Başkan Utku Gümrükçü’den görme engelli Mine’ye ziyaret
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANI UTKU GÜMRÜKÇÜ, EVİNDE ZİYARET ETTİĞİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNÜ KAZANAN GÖRME ENGELLİ MİNE YILMAZ’I TEBRİK EDİP BRAİLLE ALFABESİYLE HAZIRLANAN NUTUK VE BEYAZ BASTON HEDİYE ETTİ.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, evinde ziyaret ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan görme engelli Mine Yılmaz’ı tebrik edip Braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk ve beyaz baston hediye etti.
Çocuk ve gençlere yönelik eğitim politikalarıyla birçok projeye imza atan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bu yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne yerleşen görme engelli Mine Yılmaz’ı evinde ziyaret etti. Balatçık Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Mine Yılmaz’ı başarısından dolayı kutlayan Başkan Gümrükçü, Yılmaz’a görme engelliler için Braille alfabesiyle hazırlanan Nutuk ve beyaz baston hediye etti. Başkan Utku Gümrükçü’nün ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Mine Yılmaz, “Başkanımızın eğitime olan desteğini biliyordum. Hem çok duygulandım hem de mutlu oldum. Hediyesini her daim başucumda tutacağım. Daha önce Nutuk’u okumuştum ancak kendime ait bir Nutuk kitabım ilk kez oldu. Gösterdiği yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Gümrükçü: “Gurur duyduk”
Mine Yılmaz’ın bu başarısının tüm gençlere örnek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gümrükçü, “Kentimizin gençlerinin üniversiteli olması bizler için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Bu gençlerimizden biri olan Mine kızımızın başarısı hepimizi ayrıca gururlandırdı. Kendisini bir kez daha tebrik ediyorum. Her zaman kendisinin yanında olacağız. Temennimiz aynı azim ve kararlılıkla üniversite eğitimini tamamlamasıdır. Üniversite ve öğretmenlik hayatı boyunca kendisine kılavuz olması amacıyla görme engellilerin kullandığı alfabeyle hazırlanmış Nutuk hediye ettik. Çiğli Belediyesi olarak hem Mine kızımızın hem de kentimizin diğer gençlerinin eğitim alanında destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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