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Başkan Tunç Soyer Uzundere’deki çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda üçüncü etabın tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer, “Tahliye çalışmalarının yüzde 70’ini tamamladık. Uzlaşıyla karar vererek bu işi söz verdiğimiz gibi bitireceğiz” dedi.

İZMİR 18.05.2022, 11:41
Başkan Tunç Soyer Uzundere’deki çalışmaları inceledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda üçüncü etabın tahliye çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer, “Tahliye çalışmalarının yüzde 70’ini tamamladık. Uzlaşıyla karar vererek bu işi söz verdiğimiz gibi bitireceğiz” dedi.

Yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin güvencesi ve garantörlüğü ilkeleriyle altı bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere kentsel dönüşüm alanında üçüncü etabın tahliye çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer çalışmaları yerinde inceledi. Tahliye çalışmalarının yüzde 70’inin tamamlandığını söyleyen Başkan Soyer, “Uzundere üçüncü etap kapsamında mevcutta 167 yapıda 381 bağımsız birim bulunuyor. Şubat sonunda yapılan yer tesliminin ardından tahliye çalışmalarına başladık. Şu ana kadar 105 yapıda 223 bağımsız birimin tahliyesi yapıldı. Geriye kalan yapıların tahliyesini de kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

Geçici konut imkânı ve kira yardımı

Tahliye çalışmalarının başlamasından bu yana 90 hak sahibine Uzundere Toplu Konutları’ndan geçici konut imkânı sağladıklarının altını çizen Başkan Soyer, “Tahliyesi yapılan 147 bağımsız birim için de kira ödemeleri Belediyemizce karşılandı. Tahliye çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 248 bağımsız birime kira ödemesi de tarafımızca karşılanacak” ifadelerini kullandı.

Yerinde dönüşüm vurgusu

Başkan Soyer İZBETON’u ihale sürecine dâhil edip ve iş insanlarının kurduğu yapı kooperatiflerini devreye alıp kentsel dönüşümü hızlandırdıklarını ifade ederek, “İzmir’in kentsel dönüşüm sorununu kökünden çözmeye kararlıyız. İzmir’de depreme dayanıklı, güvenli ve sağlıklı mahalleler oluşturuyoruz. Bizim kentsel dönüşüm sürecinde en önem verdiğimiz nokta dönüşümde doğru ve adil olanı yapmak; kimseyi yerinden, mahallesinden, komşusundan ayırmamak. Uzlaşıyla, anlaşarak, danışarak, birlikte karar vererek bu işi söz verdiğimiz gibi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Yapım çalışmaları hız kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dört farklı kentsel dönüşüm alanında uzlaşma görüşmeleri ile inşaat yapımı ve yeni ihale etapları için çalışmalarına devam ediyor. Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ilk iki etapta 817 bağımsız birimin, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etapta 143 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. İnşaatı tamamlanarak teslim edilen etaplarda hak sahipleri yeni konut ve iş yerlerinde yaşamaya başladı. Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda üçüncü etap kapsamında bin 422, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ikinci, üçüncü ve dördüncü etaplar kapsamında bin 208, Ege Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci etapta bin 28, Gaziemir Kentsel Dönüşüm Alanı’nda ise birinci etapta 300 bağımsız birim olmak üzere toplamda 3 bin 958 bağımsız birimin yapım ihalesine/protokolüne ilişkin süreçler tamamlanarak yer teslimi yapıldı ve yapıma yönelik faaliyetlere başlandı. Uzundere dördüncü etap, Gaziemir ikinci etap ve Örnekköy beşinci etapta yapılacak yaklaşık 2 bin 215 bağımsız birimin inşaatı için de önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılması hedefleniyor. Ayrıca Ballıkuyu ve Çiğli Güzeltepe’de hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 28 Ocak’ta Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda bin 422 bağımsız birimi kapsayan üçüncü etabın yapım çalışmalarını başlatmak için belediyenin şirketi İZBETON ile protokol imzalamıştı. Proje kapsamında bölge halkının hizmetine sunulacak, içinde kreş, etüt merkezi ve kütüphanenin bulunduğu sosyal tesislerin temeli de atılmıştı.

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