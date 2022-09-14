Başkan Tunç Soyer İspanya’da İzmir’i tanıtıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akdeniz ile komşu denizlerin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarını buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 Fuarı’na katılmak üzere İspanya’nın Malaga kentine gitti. İzmir Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemi sayısını arttırmak için üst düzey turizm profesyonelleriyle ikili görüşmeler yapan Başkan Tunç Soyer, “İzmir’i kurvaziyer gemilerin vazgeçilmez limanı yapacağız. İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanlığı ve İzmir Valiliği ile birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir turizmini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 6 yıl aradan sonra kente yeniden kruvaziyer gemi gelmesini sağlayan Başkan Tunç Soyer, 14-15 Eylül tarihlerinde Akdeniz ile komşu denizlerin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarını buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 Fuarı’na katılmak üzere İspanya’nın Malaga kentine gitti.

İzmir Limanı’na yanaşan kruvaziyer sayısını arttırmak için üst düzey uluslararası profesyonelleriyle görüşmeler yapan Başkan Tunç Soyer, “İzmir’i kruvaziyer gemilerin vazgeçilmez limanı yapacağız. İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanlığı ve İzmir Valiliği ile birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.

Başkan Soyer’e fuarda İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk de eşlik ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin fuarda kurduğu İzmir standı ise yoğun ilgi görüyor.

2023’te de 31 gemi gelecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yoğun çabaları sonucunda bu yıl toplam 16 kruvaziyer gemisi ve 21 binin üzerinde yolcu İzmir’e geldi. 15 Eylül Perşembe günü MSC firması uzun bir aradan sonra yeniden Alsancak Limanı’na demirleyecek. Yıl sonuna kadar 15 geminin rotası daha İzmir’den geçecek. Ayrıca 2023 yılı için Alsancak Limanı’na gelmesi kesinleşen 31 sefer bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentteki turizm paydaşlarıyla ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda İzmir Limanı da yeni bir görünüm kazandı. Limandaki Turizm Bilgilendirme Ofisi yenilendi ve özel yürüyüş rotaları oluşturuldu. Turizm Şube Müdürlüğü’nün uzman personeli gemiler yanaştığında haritalar ile bilgilendirme yapıyor. Liman içerisinde misafirlerin kullanımına sunmak üzere ücretsiz Wifi hizmeti veriliyor. Ayrıca Turizm Zabıtası ekipleriyle turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları arttırıldı.