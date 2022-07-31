Başkan Sürekli’den önemli mesajlar

’Yarımada Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Çalışan her zaman kazanır. Biz de çalışıyoruz ve kazanacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde Seferihisar ilçesinde düzenlenen ’Yarımada Bölgesi Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ara vermeden sürdürdüğü saha çalışmalarında İzmirlilerin teveccühleriyle karşılaştıklarını söyledi. Pozitif ve olumlu geri dönüşlerden mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Sürekli, “Bizim için seçim çalışmaları, seçim bitince başlar. Saha çalışmalarımıza hiç ara vermedik. Çalışan her zaman kazanır. Biz de çalışıyoruz ve kazanacağız. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a, teşkilatlarımıza ve milletimize güvenimiz tam” diye konuştu.

"Seçimlere hazırız"

İzmir’in her noktasında saha çalışmalarımı aralıksız sürdürdüklerini hatırlatan Başkan Sürekli, “Birinci tur bitirmiş ve 206 meclis üyesi ile görüşmüştük. Meclis üyelerimizle buluşmalarda ikinci tura geçen hafta Bakırçay’dan başladık. Şimdi yarımadadayız ve diğer bölgelerimizle de toplantılarımızı yapacağız. Seçime 10 ay kaldı; biz bütün seçim çalışmalarımızı 31 Aralık 2022 tarihine kadar bitirmek istiyoruz. Daha sonra oturacak mıyız? Elbette hayır. Milletvekili aday adaylarımız kendilerini tanıtacak, listelerimiz belli olacak, aday adaylarımız sahaya çıkacak ve ardından da adaylarımız ortaya çıkacak. İzmir’de istediğimiz sonuçları almak üzere çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık ve haziran 2023’te yapılacak seçimlere hazırız" ifadelerini kullandı.

"Sandığa sahip çıkacağız"

Sandığa girecek oyların sandıktan eksiksiz çıkması gerektiğine vurgu yapan ve milli iradeye sahip çıkacaklarını kaydeden Başkan Sürekli, şöyle devam etti: “Ülkemizin tüm kazanımlarının, milli ve manevi değerlerimizin korunması açısından bu seçim çok çok önemli. O nedenle sandık işlerini topyekün yapacağız. İzmir’de 500 bin üyemiz var. Hep birlikte sandığa sahip çıkacağız. 2023’te sandıklarımıza sahip çıkarak Cumhurbaşkanımızı yeniden ve güçlü bir şekilde cumhurbaşkanı seçtireceğiz. İl başkanı olduğum günden bu yana sahadaki pozitif elektrik ve olumlu geri dönüşler bana bu düşünceyi veriyor. Liderimize bakıyoruz ve bu iddiamızı ortaya koyuyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a, teşkilatlarımıza ve milletimize güvenimiz tam. İnanıyorum ki milletimizin tercihi ve teveccühü liderimizden ve AK Parti’mizden yana olacaktır.”

"Eylül itibari ile fiyatlar düşmeye başlayacak"

Dünyada yaşanan gelişmelere ve Türkiye’ye yansımalarına da değinen Başkan Sürekli, şunları kaydetti: “Malumunuz dünya bir pandemiden çıktı. Sadece pandemi de değildi; onun sonucu olarak gelişen arz güvenliği ve tedarik zincirindeki bozulmalar, enerji sıkıntısı, Rusya ve Ukrayna savaşı olmak üzere dünyanın birçok ülkesinin dengesi bozuldu ve sıkıntı çekiyor. Ülkemizi ayrı tutmuyoruz, bu sıkıntılardan en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz ve çözümün adresinin de yine biz olduğumuzu vatandaşlarımız görüyor, söylüyor. Aldığımız önlemlerle bu süreci en az etkilenecek şekilde atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çok şükür zor günleri büyük ölçüde atlattık. Cumhurbaşkanımız ekonomik konulardaki görüşlerini net bir şekilde ifade ediyor, vatandaşımızın enflasyona karşı sıkıldığını ama buna karşı önlem alındığını da dile getiriyor. Vatandaşımızı enflasyon karşısında ezdirmiyor. Enflasyondaki artış hızı yavaşladı. Eylül itibari ile fiyatlar düşmeye başlayacak. Vatandaşımız bunları görüyor ve onun için yüzümüze gönülden tebessümle bakıyor, elimizi içten bir şekilde sıkıyor. Elhamdülillah vatandaşımız kadir kıymet biliyor. Oy versin ya da vermesin Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını görüyor.”

"Yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız"

İzmir’de olduğu gibi Seferihisar’ın da alt yapı sorunlarıyla boğuştuğuna dikkat çeken Başkan Sürekli, “Seferihisar’da enkaz devralmış bir belediye başkanı var, Tunç Soyer 600 milyon lira borçla bıraktı ve ilçede satılacak bir şey bırakmadı. Seferihisar’ın adını unuttu. Vatandaş ilçenin adını ‘Safarihisar’ koymuş. Yollar çukurlarla dolu, içler acısı halde. Soyer, satma alışkanlığını İzmir’e de getirdi. Şimdi de İzmir’in mallarını satıyor. Allah yardımcımız olsun. Az kaldı, inşallah bu sefer yarım kalan hikayeyi tamamlayacağız. ’Engelleniyoruz siyaseti’nin hepsi yalan ve algı operasyonu gezip tozmaktan çalışmaya fırsat bulamıyorlar. Devletimizden aldıkları pay yüzde 500 artmasına rağmen, kamu yararına istedikleri tüm destekleri vermemize rağmen algıdan vazgeçmediler. Vatandaşımız her şeyin farkında” dedi.

Toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin yanı sıra yarımada bölge ilçe başkanları, ilçe yerel yönetimler başkanları ve bölge belediye meclis üyeleri katıldı. Toplantıda meclis üyelerinin faaliyet ve hedefleri ele alındı.