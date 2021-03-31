Başkan Sürekli’den Küçük Menderes’e çıkarma

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Kiraz, Beydağ, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde önemli temas ve incelemelerde bulunan Sürekli’nin gündeminde, hükümet yatırımları ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin bölgedeki uygulamaları vardı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Küçük Menderes’e çıkarma yaptı. "Bölge halkının ‘AK belediyecilik’ ile CHP’nin sözde ‘derman belediyeciliği’ arasındaki farkı" gördüğünü belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Küçük Menderes Havzası’na yıllardır yatırım yapıyoruz. Bunu yaparken parti ayrımı hiç yapmadık ama CHP’li belediyelerde aynı adaletli yaklaşımı göremiyoruz. Beydağ’da AK Parti’li seçmenin ağırlıkta olduğu Çiftlik Mahallesi cezalandırılırken, Kiraz’da yeni hastane projesini yargı yoluyla durdurma çabaları, başka türlü açıklanamaz. Hizmette ihtiyaç ve eşitlik esas olmalıdır” diye konuştu.

"’Bana oy veren yaşasın’ diyemeyiz"

İlçe ziyaretlerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz’da yangın felaketi yaşanan mevcut devlet hastanesini ziyaret ederek yeni devlet hastanesi projesini yerinde inceledi. Ödemiş’te süt üreticilerini ile çiftçileri dinleyen ve Beydağ Çiftlik Mahallesi yaşayanları ile bir araya gelen Başkan Sürekli, ardından Bayındır’da bölge ilçe başkanları ile yaptığı toplantıda önemli mesajlar verdi. İlçe başkanlarından vatandaşların sorun ve çözümleri için tam mesai isteyen Sürekli şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir şikâyete, soruna kayıtsız kalmayacağız. Partisine, siyasi görüşüne bakmadan her vatandaşımızı kucaklayacağız. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin Beydağ’da Çiftlik Mahallesine yaptığı haksızlık; Kiraz’da hizmeti engellemeleri ortada. Vatandaşı, bizden değil diyerek hizmetten mahrum bırakmak hak değil. Hizmetin siyaseti olmaz. ’Bana oy veren yaşasın, vermeyen ne hali varsa görsün’ diyemeyiz.”

"Bu hastane büyük ihtiyaç"

Başkan Sürekli sözlerini şu şekilde sürdürdü: “’Belediyesi bizden değil’ diyerek, Kiraz Devlet Hastanesi projesine taş koydular. Hem hizmet üretme hem de hizmete engel ol. Bu olacak şey değil. Mevcut hastane bir yangın felaketi yaşadı. Çok şükür ki ucuz atlatıldı, can kaybımız yok ama yatan hastaları Ödemiş Devlet Hastanesine nakletmek zorunda kalındı. Tartışmasızdır ki, bölgenin yeni hastaneye ihtiyacı büyük. İnsan sağlığı en temel hizmet konusudur, hayatidir. Bunun siyasetini yapmak, böyle bir yatırımı yokuşa sürmek acımasızlıktır. CHP; bu ayrımcılıktan da engel olma zihniyetinden de vazgeçmeli. Plan değişikliklerini bahane ederek durdurdukları hastane projesinin hayata geçmesi ve hemşehrilerimizin en iyi imkanlardan faydalanması için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Modern alt yapısı, ulaşım kolaylığı, hizmet ve yurt binalarıyla mutlaka Kiraz’ın ve bölgenin hizmetine sunulacak.”

"Her zaman yanlarındayız"

İlçe ziyaretlerini aralıksız sürdüreceğini belirten AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ayrıca şunları söyledi: “Biz zaten hiç ara vermemiştik. Bu enerjimizi büyük kongremizi de yaparak yeniledik. Sokakta olmaya, yatırımlarımızı takip etmeye, hedeflerimize giden yolları örmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Millete hizmete söz konusu olduğu yerde gerekirse gözümüzü kırpmayız.’’