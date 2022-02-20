Başkan Sürekli’den Dikili mesaisi

Partililerle Dikili’de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Hepsinin hakkı olan hizmeti sadece Dikili’ye devşirmişler ama yine de başarısızlar. Bu durumda bize de şunu sormak düşmektedir; Kınık, Menemen, Aliağa, Bergama üvey evlat mıdır?” diye sordu.

AK Parti İzmir, 30 ilçede eş zamanlı ve tam kadro yine sahadaydı. Bu çalışma kapsamında Dikili’de çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe başkanlığında yaptığı toplantının ardından Adnan Menderes Caddesi esnafı ile sohbet etti. Kanaat önderleri ile bir araya gelen Sürekli, "Kınık, Bergama, Aliağa ve Menemen ilçelerine bir karış asfaltı çok gören Büyükşehir, hiç adalet ve eşitlikten söz etmesin. Hepsinin hakkı olan hizmeti sadece Dikili’ye devşirmişler ama yine de başarısızlar. Bu durumda bize de şunu sormak düşmektedir; Kınık, Menemen, Aliağa, Bergama üvey evlat mıdır?” dedi.

"Onca desteğe rağmen başarısızlar"

Dikili programı kapsamında Demirtaş Mahallesi Muhtarlığı, AK Nokta ve üye ziyaretlerinin yanı sıra vatandaşlarla da sohbet eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP idaresindeki ilçenin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sorunlarla dolu olduğunu söyledi. Sürekli konuyla ilgili şunları söyledi: “CHP’li Dikili Belediyesi, Büyükşehir’in, bölgenin hakkı olanı, sadece kendisine aktarmasına rağmen başarısızdır. Belediyecilik planlama işidir. Asfalt, parke taş, ekipman dağları yaratsanız da eğer bilinçli ve planlı bir uygulama yapamıyorsanız sonuç budur. Alt yapınızı güçlendirmeden makyajla yapılan hizmet değil hezimettir. Tarihi ve doğasıyla önemli bir değer olan Dikili’mizin kanalizasyon, atık ve otopark sorunu ciddi boyutlara ulaşmış. Şehir merkezindeki plansız yol daraltma çalışmalarıyla trafik de eklenince vatandaşlarımızın mağduriyetleri artmış. Belediye binası yapmak için ilçe otogarını yıkmışlar ama Dikili’de ne bir yeni hizmet binası çalışması ne de yeni otogar çalışması var. Turizm potansiyeli ile yılın 6 ayı dolup taşan bir ilçe böylesini mi hak ediyor?”

"Tarım ve turizm desteklerimiz artıyor"

Dikili’nin ağırlıklı olarak tarım ve turizm alanında katma değer oluşturduğuna ve merkezi idarenin yıllardır buna yönelik yatırımlarını artırarak sürdürdüğünü belirten Başkan Sürekli, ilçeye yaptıkları hizmetlere ilişkin şöyle konuştu: “Hizmet kurumlarımızı, başta adliye ve okullarımız olmak üzere daha modern hale getirdik. İlçemizi doğal gazla buluşturduk. Çevre yolları yatırımlarımızla ilçeye nefes aldırdık. Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projemiz ile tarımın gelişmesinin yanı sıra 3 bin 500 insanımıza iş imkanı oluşturacak bir alan sağladık. 3 bin dönüm arazi üzerine kurulacak olan bu OSB projesinde, 50 adet 25 dönümlük Sera parseli ayrıca 35 adette sanayi parseli oluşturuldu. Şu an yatırımcıların ilgi odağı halinde. 6 adet termal kuyu da Valiliğimizce OSB yararına YİKOB a teslimi yapıldı.”

"Aşamayacağımız engel yok"

Barajlar ve sulama göletleriyle Dikilili çiftçileri suyla buluşturduklarını söyleyen Sürekli, “Madra Barajı’yla 47 bin dönüm araziyi su ile buluşturduk. Çandarlı İçme Suyu Göleti ile 100 bin nüfusa yetecek içme suyu göleti yaptık. Yahşibey Göleti ile yine 27 bin dönüm araziye şu ulaştıracak bir yatırımı hayata geçirmiş olduk. Geyikli Barajı projemiz Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin önünde, mutlaka onu da yapacağız. Balıkçı barınaklarımız için büyük yatırımlar yaptık. Şimdi yeni marinamız için ihale süreci devam ediyor. Bu yıl içinde yapımına başlıyoruz. TOKİ projemiz, CHP’li Dikili Belediyesince engellenmeye çalışılsa da bizim halkın ihtiyaçları için aşamayacağımız engel yoktur” ifadelerini kullandı.

"Ayırmayız, birleştiririz"

AK Parti’nin 20 yıllık hizmet geçmişinde ayırma, kayırma ve ötekileştirme olmadığını kaydeden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ayırmaz, birleştiririz; sırtımızı dönmez, kucaklarız. Dikili örneği ortada. CHP’li Büyükşehir Belediyesi alt yapı, trafik, çöp gibi temel hizmetlerde İzmir genelini mağdur ederken, zafiyetlerine bir de kayırmacılığı eklemektedir."