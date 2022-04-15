Başkan Sürekli, gençlerle buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü üyeleri ile iftarda buluştu. İftarın ardından yapılan sohbette bu kez Başkan Sürekli sordu, gençler yanıtladı. Sürekli ayrıca Buca Hasan Ağa Bahçesi’nde kurulan Ramazan çadırına giderek gençlerle sohbet edip langırt oynadı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, daha önce bir araya geldiği İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu Kulübü üyeleri ile bu kez iftarda buluştu. Gençliğin umut dolu ve ayakları yere basan önerilerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sürekli, “Genç beyinlerin beyin fırtınası yapması önemli. Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın barışçıl yaklaşımını desteklediklerini gördüm. Her birinin uluslararası ilişkiler ve Türkiye’nin değişen dünya düzenindeki yerine, rolüne ilişkin fikirleri var. Mazlumdan yana, haktan ve haklıdan yana bir duruşları var. Bu, geleceğe dair ümidimizi artırıyor. Ekonomik olarak içinden geçilen sürecin farkında olmakla birlikte çözüm önerileri var ve en önemlisi tedbirler konusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a güven duyuyorlar. Üretim ve istihdam politikalarının geliştirilmesine yönelik önerileri oldukça yerinde. Zaten AK Parti, çağın ve şartların gerektirdiği plan ve programları uygulama konusunda her zaman örnek bir tutum sergilemiştir" diye konuştu.

"Kültür merkezleri artacak"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli sahur öncesi programında da AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığının Buca Hasan Ağa Bahçesi’nde kurduğu Ramazan çadırına konuk oldu. İftardan sonra gençlerin çeşitli etkinliklerle vakit geçirmesi için oluşturulan alanın ilk gününde onları yalnız bırakmayan Başkan Sürekli, onlarla ateş başında sohbet ederek yaptıkları müziğe eşlik etti ve langırt oynadı. Sürekli, İzmir’deki gençlik ve kültür ve merkezlerinin artırılacağı müjdesini de verdi. Sürekli, konuya ilişkin şu bilgileri verdi: “Gençlik ve Spor Bakanımız İzmir’deydi. Bu meseleyi kendisiyle konuştuk. Karşıyaka eski istasyonu kafeye çevrilmiş. Oranın gençlik merkezi olması için özel bir çalışma yapılıyor. Eski Tekel Fabrikası projesini zaten biliyorsunuz. İzmir’in farklı noktalarına gençlik merkezi yapılması için arayışımız devam ediyor. İzmir’deki belediyelerin bu alandaki sorumluluğu ve vaatleri büyük, ancak bu konuda da sözleri havada kaldı. Ama biz onların yapıp yapmamasına bakmayacağız. Aynı eksiklik kongre merkezi için de geçerli. CHP’li büyükşehir ve ilçe belediyelerinin harekete geçmesi gerekiyor ama biz bu konuda lokomotif olmaya kararlıyız. Bakanlığımızın gençlerimiz için projeleri ve bütçesi mevcut. İzmirli gençlerimizin de bundan yararlanması için elimizden geleni yapıyoruz.”

"Öğrenci topluluklarını önemsiyoruz"

AK Parti İzmir İl Başkanı Recep Tayyip Taslak ise bu buluşmaların devam edeceğini belirterek “Özellikle üniversitelerimizdeki öğrenci topluluklarımızı önemsiyoruz. Çünkü bizlerin bu dönemlerde, bu platformlardaki üretimimizin daha sonra iş ve sosyal hayatımıza katkısı büyük. Başkanımız da genç kesimle sıklıkla bir araya gelerek bilgi ve birikimini aktaran, bizlerin sesine kıymet veren bir büyüğümüz. Üniversitelerdeki bu gibi platformların konuğu olurken, zaman zaman da onlara ev sahipliği yapıyor, sorularını yanıtlıyor. Bugün gençlere soruları kendisi sordu. Arkadaşlarımız da Güçlü Türkiye’nin güçlü gençliği olduklarını gösterdi. Ekonomi Üniversitesi Siyaset Platformu üyeleri ile daha önce de bir araya gelmiştik. Bu buluşmalarımız diğer üniversitelerimizde de devam edecek. Buca Hasan Ağa Bahçesi’nde kurduğumuz Ramazan çadırı da tüm arkadaşlarımıza açık. Satranç, playstation, langırt gibi zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturmaya çalıştık. Biz de buradayız ve herkesi bekliyoruz. Diğer ilçelerimizde de bu çadırları kurmaya başlayacağız" sözlerine yer verdi.