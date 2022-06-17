Başkan Sürekli, esnaf temsilcileri ile buluştu

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğini ziyaret ederek, Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu ile görüş alışverişinde bulundu. Kısa süre önce genel kurullarını tamamlayan esnaf teşkilatlarına yeni dönemlerinde başarı dileyen Sürekli, lokantacı ve kantinci esnafının odalarını da ziyaret ederek, "Esnafımızı ayakta tutmak, küresel krize kurban vermemek için de taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Hibe, kira destekleri, düşük faizli kredi imkânları ve taksit ertelemeleri gibi pek çok desteği devreye soktuk" dedi.

İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ağırladı. Ziyarette Sürekli, Zekeriya Mutlu ile görüş alışverişinde bulundu. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu’nun, “AK Parti hükümetlerinin bize pek çok katkısı oldu. 850 bin esnafa vergi muafiyeti verdi. Yüzde 9,5 faizle kredi alabiliyoruz. Baba oğluna vermez bu parayı. Yapılanları unutmayız, iyi yapanlara teşekkür ederiz, eksikleri söyleriz; ancak, bugün esnafımıza ümit vermek lazım.” sözlerini değerlendiren İl Başkanı Sürekli, “Esnafımızın ve temsilcilerinin samimiyeti ve ahde vefası tartışılmaz. Yaşanan ekonomik sorunları hızla çözmeye çalışıyoruz; ama kaçarak, saklanarak değil. Bize ‘pazara çıkamazlar’ diyenler var. Bunu söyleyenler, halkı, esnafı siyasetine malzeme yapmak için kırk yılda bir pazara çıkarken, sorunlardan kaçıp saklanırken, biz iyi günde de kötü günde de vatandaşımızın yanındayız. İlçe ziyaretlerimizde de esnafla beraberiz. Metropolde de.. Kimin ne yaşadığını biliyoruz. Milletimiz bize 20 yıldır hizmet sorumluluğunu veriyorsa bu nedenledir. 20 yılda hiç mi sorun yaşanmadı. 2008’de dünya yandı kavruldu, bizde teğet geçti. 2018’deki küresel finans krizini aştık. Bugün de aşacağız. Tüketiciyi, özellikle çalışan ve emekli kesimi desteklemeye devam ediyoruz. Memur ve emeklilerimiz enflasyon farkını temmuzda alacak. Esnafımızı kendi mecrasında desteklerken, tüketiciyi de alım gücü ve enflasyona karşı direnç noktasında destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Küresel krize kurban vermemek için de taşın altına gövdemizi koyuyoruz"

İzmir Lokantacılar ve Gazinocular Odası Başkanı Doğan Kılıç ve Kantinciler Odası Başkanı Özgür Yavuz’u da ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, başkanların beklenti ve önerilerini de dinledi.

Açılan iş yeri sayısının, kapananlardan fazla olmasının ümit verici olduğunu belirten Sürekli, desteklerin süreceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İzmir’de açılan iş yeri sayısının kapananlardan fazla olması gerçekten yakın geleceğe dair beklenti ve ümidimizi tazeledi. Esnafımızı ayakta tutmak, küresel krize kurban vermemek için de taşın altına gövdemizi koyuyoruz. Hibe, kira destekleri, düşük faizli kredi imkânları ve taksit ertelemeleri gibi pek çok desteği devreye soktuk. Bu yönde tüketiciyi destekleyen, haksız rekabeti engelleyici tedbirler alıyoruz, denetimlerimizi sıklaştırdık. Ülkemiz esnaf sanatkârının neredeyse yarısı için vergi muafiyeti çıkardık. Esnafımızın ekmek teknesi ayakta durursa, Türkiye de durur. Pandemi döneminde esnafımıza verilen destek tutarı 5 Milyar TL’ye yakın. Bunun yanında yaklaşık bir yıl önce gelir vergisi mükellefi, esnaf ve sanatkârımız ile gerçek kişi tacirlerimize dâhil oldukları gruba göre 5 bin ve 3 bin liralık hibe sağlandı. Bunun da toplamı 4,5 milyar civarında. Bu dönemi de karşılıklı fedakârlıklarla atlatacağız."

"Son dönemde de büyük fedakarlıklarda bulunan esnafımızın durumunu masaya yatırdık"

Öte yandan, esnaf temsilcileri ile yaptığı görüşmeleri değerlendiren Başkan Sürekli, şöyle devam etti:

"Esnaf ve sanatkârımız; sabır ve sebatın adresidir. Ekonomide ve sosyal hayatta oluşturduğu katma değer ve vatan sevgisiyle direktir, lokomotiftir. Birlik başkanımız ve oda yöneticilerimizle yine yapıcı ve verimli istişarelerde bulunduk. Son dönemde de büyük fedakarlıklarda bulunan esnafımızın durumunu masaya yatırdık. Sorunları kabul etmeden çözmek mümkün değildir. Bizi farklı yapan da budur. İzmir’de yeni iş yeri açanların kapatanlardan fazla olması inanç ve ümidimizi tazeledi. Elbirliği ile her sorunun altından kalkacağımıza inanıyoruz”