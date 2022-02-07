Başkan Sürekli: "Dünyayı etkileyen dalgalanmadan kaynaklanan sıkıntıları aşacağız”

Narlıdere’de parti kurucuları, üyeler, vatandaş, esnaf, STK ve şehit yakınları ile bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Hep birlikte, dünyayı etkileyen dalgalanmadan kaynaklanan sıkıntıları aşacağız. Esnafımıza da rahat bir nefes aldıracağız, sosyal yardımlarımız artacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.” dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı koordinasyonundaki eş samanlı 30 ilçe ziyaretleri sürüyor. İl ve ilçelerin ana kademe, kadın ve gençlik kollarının aynı anda sahaya indiği program kapsamında, il başkanı Kerem Ali Sürekli de Narlıdere’deydi. Gittiği her ilçede olduğu gibi burada da kurucu, üye, vatandaş, esnaf, STK ve şehit yakınları ile bir araya gelen Başkan Sürekli; ilçe başkanlığında yaptığı toplantıda ve esnaf buluşmalarında önemli mesajlar verdi.

Yaz aylarına doğru pek çok sıkıntının geride kalacağını söyleyen Başkan Sürekli; “Hep birlikte, dünyayı etkileyen dalgalanmadan kaynaklanan sıkıntıları aşacağız. İlçelerimizde yüz yüze iletişime ara vermeden devam ediyoruz. Şimdi de Narlıdere’de genelde ve yerelde attığımız adımları hemşerilerimize anlatıyoruz. Esnafımızda da bir hareketlenme görülmeye başlandı. Onların durumu en doğru gösterge. AVM’lere ilişkin yeni yasal düzenlemeyle esnafımıza da rahat bir nefes aldırmış olacağız. Sosyal yardımlarımız artacak. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Alınan tedbirlerle birlikte istikrarı yakalayacağız

Narlıdere Yenikale Mahalle Muhtarı Ali Güventürk’ü ziyaret ederek taleplerini dinleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Akil ve Şehit Tankçı Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın ailesini de ziyaret etti. İlçe Başkanlığı ziyaretinde teşkilata seslenen Başkan Sürekli, şunları söyledi; “Dünyanın en gelişmiş ülkeleri ekonomik dalgalanmayla, enflasyonla boğuşuyor. Bakanımız Sayın Nebati’nin de açıkladığı üzere; Türk Lirasının değer kaybı beklenmiyor. Alınan tedbirlerle birlikte istikrarı yakalayacağız. Bu da demektir ki; dünyayı etkileyen bu büyük dalgaya rağmen, hep birlikte, bu dalgalanmada ortaya çıkan sıkıntıları aşacağız.”

Şu anda 2 milyon 100 haneye, dolayısıyla yaklaşık yaklaşık 5 milyon kişiye yapılan elektrik yardımlarıyla birlikte sosyal desteklerin de artacağını belirten Sürekli; “Bizim görevimiz, vatandaşımızın nabzını tutmak ve olup biteni kendilerine anlatmak. Ücret iyileştirmeleri ve emekli zamları yapıldı. Önümüz Ramazan Hükümetimiz sosyal bütçeyi artırdı. Bu süreci gerçek ihtiyaç sahiplerinin en rahat şekilde atlatması için gerekirse yeni düzenlemeler de yapılacaktır.” dedi.

Esnafı koruyacak yeni tedbirler yolda

Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metuş Gelve ve yöneticilerini de ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Güngören Caddesi esnafıyla da uzun süre sohbet etti. Kredi Kefalet Kooperatiflerinin esnafı banka önlerine mahkum etmeyen önemli bir finansal destek rolü üstlendiğini, yeni Perakendecilik Yasası ile birlikte AVM ve büyük marketlere getirilecek sınırlamalarla esnafın daha da nefes alacağını vurgulayan Sürekli, “AVM’lerin ve zincir marketlerin açılış ve işleyişlerini, küçük esnafımızı koruyacak şekilde düzenleniyor. Tasarı, iki market arasında 5 bin metre, bakkal ve büfeler arasında ise en az 200 metre mesafe olmasını öngörüyor. Mobilya, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışının yapılması engellenecek. Zincir marketler Pazar günleri 11’den önce açılamayacak. Bu yasal düzenleme ile amacımız esnafımıza soluk aldırmak. Haksız rekabetin önüne geçebilmek. Esnafın yaşaması, ayakta kalması demek; ekonominin ve toplumsal düzenin ayakta olması demek. Biz bunun hep farkındaydık. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.