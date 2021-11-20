banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Müslüme soruşturmasında ‘husumetli’ detayı
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
Z kuşağının en güvendiği ünlülerden biri de Nihat Hatipoğlu
"İlacı kullanmış olanların endişelenmesine gerek yok"
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!
Bebek özlemi çeken çiftlere 'kemik iliği' umut olacak!

Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı’dan seslendi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı ilçesinde bölge mahalle başkanları ile buluştu. Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıya İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. Torbalı’da gerçekleşen buluşmada İzmir’deki bin 294 mahalle başkanına seslenen Sürekli, "İstisnasız İzmir’in her mahallesinde gösterdiğiniz başarı, her türlü övgüye layık. Bin 294 mahallede ikinci turumuzu tamamladık. Biz, sizlerin de büyük gayreti ile alnımız ak, başımız dik 7-24 sokaklarda, evlerdeyiz” diye konuştu.

İZMİR 20.11.2021, 15:51
Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı’dan seslendi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı ilçesinde bölge mahalle başkanları ile buluştu. Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıya İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. Torbalı’da gerçekleşen buluşmada İzmir’deki bin 294 mahalle başkanına seslenen Sürekli, "İstisnasız İzmir’in her mahallesinde gösterdiğiniz başarı, her türlü övgüye layık. Bin 294 mahallede ikinci turumuzu tamamladık. Biz, sizlerin de büyük gayreti ile alnımız ak, başımız dik 7-24 sokaklarda, evlerdeyiz” diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı ilçesinde bölge mahalle başkanları ile buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda; Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanları da hazır bulundu.

Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına seslendi

Başkan Kerem Ali Sürekli, buluşmada İzmir’deki bin 294 mahalle başkanına seslendi. Sürekli, "İstisnasız İzmir’in her mahallesinde gösterdiğiniz başarı, her türlü övgüye layık. Bin 294 mahallede ikinci turumuzu tamamladık. Gördük ki geceniz gündüz davamıza sahip çıkıyor, çalışıyorsunuz. Şimdi sıra; Torbalı, Menderes ve Selçuk’ta emanetlerimizi geri almakta. Bazılarının aksine her ilçede, her mahallede varız. Onlar gibi sadece belli yerlere gitmiyoruz. Biz, sizlerin de büyük gayreti ile alnımız ak, başımız dik 7-24 sokaklarda, evlerdeyiz" diye konuştu.

"5 ilçemiz, üye kampanyasında çok büyük başarılara imza attı"

Coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir’de 500 bininci üyeye ulaşmamızda buradaki 5 ilçemiz, üye kampanyasında çok büyük başarılara imza attı. Bu çalışmalarımızın karşılığını önce 2023’te Cumhurbaşkanımızı birinci seçtirerek, 2024’te de İstanbul ve Ankara’yı kazanıp, İzmir’de Büyükşehir’i ve emanetlerimizi geri alarak göreceğiz. Sokaklardayız, görüyoruz. CHP’nin yerel hizmetleri sıfır. Yerel hizmetlerden şikayet var; ulaşım, altyapı, kanalizasyon, trafik büyük sıkıntı. Torbalı’da, Selçuk’ta, Menderes’te bizim bıraktığımız yerden geri gittiler. Halkın pişmanlığını görüyoruz. Gaziemir’de özlem büyümüş. Hepsini AK belediyeciliğe, hizmete kavuşturacağız" dedi.

"İzmir’de yine bir gurur gününü hep birlikte yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Kasım’da İzmir’de olacağını hatırlatan Başkan Sürekli, ”Cumhurbaşkanımız son geldiğinde yaptığı konuşmada; ‘İzmir bu sefer bir başka’ demişti. Bu başkalık, teşkilatlarımızın artan inancı, coşkusu sayesindeydi ki bunu sandıkta da tescil edeceğiz. 26 Kasım’da İzmir yine bir başka olacak; çünkü; sözünün eri, kararlı ve çalışkan Cumhurbaşkanını ağırlayacak. Liderimiz yine teşkilatımızı onurlandıracak, yine milletin yaralarını saracak, yine büyük yatırımların kapılarını aralayacak. İzmirliler ve sizlerle kucaklaşacak. İzmir’de yine bir gurur gününü hep birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

Milletvekili Atilla Kaya CHP’yi eleştirdi

Toplantıya katılarak önemli mesajlar veren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, 5 ilçeye yaptıkları yatırımları özetleyerek, CHP’yi eleştirdi.

Kaya, konuşmalarında şu ifadelerin altını çizdi:

"Yatırımlarımız devam edecek; ancak bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Dimdik durmaya devam edeceğiz. 20 yıl boyunca onun liderliğindeki Türkiye’de aşamadığımız bir sorun olmadı. Bunda sizlerin de gayretinin payı var. AK Parti’yi diğer partilerden ayıran sizlersiniz."

Kaya, "2014-2019 döneminde bölgeye büyük hizmetler kazandırdık. Eski parayla, Selçuk’ta 600 trilyon, Menderes’te 600 trilyonun üzerinde, Torbalı’da 1 katrilyonluk yatırımlar gerçekleştirdik. Şu anda Gaziemir’den Selçuk’un çıkışına kadar, devlet karayolunda yeniden asfaltlama ve kavşakları düzenleme işlemi için 300 trilyon bütçe ayırdık. Yatırımlarımız devam edecek. Bununla beraber gönüllere dokunmayı da sürdüreceğiz. Bugünün CHP’sini görüyoruz. Yerelde bakıyorsunuz, Menderes’i çöplük yapmaya uğraşıyorlar. Genelde bakıyorsunuz, önündeki en önemli konu olan Suriye ve Irak tezkeresi aleyhinde oy kullanıyorlar. Neden? HDP’ye şirin görünmek için. Yüzleri de kızarmıyor. Biz terörle mücadelede birlikte olamayacaksak, nerede olacağız? Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Dimdik sokaklarda olacağız. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızı eğdirmedi. Dimdik BM’ye gitti, ‘Dünya, 5’ten büyüktür’ dedi. Bugün muharip uçağını, arabasını kendi yapacak, kendi doğalgazını çıkaracak güçlü bir ülkeyiz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesindedir" diye konuştu.

Kaya, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti’yi diğer siyasi partilerden ayıran fark; mahalle başkanlarımızdır. Bu kılcal damarları çalıştırarak, 2023’de 2053’te ve 2071’de durmadan yolumuza devam deriz. İzmir teşkilatı, Kerem Ali Sürekli Başkanımızın liderliğinde Türkiye’nin en iyi teşkilatlarından biri. Müthiş işler yapıyor. Sizler ne kadar güçlü olursanız, birbirimizle ve vatandaşımızla ne kadar bağlanırsak İzmir’de ve Türkiye’de o kadar güçlü oluruz. 2023’te İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, 30 İlçe teşkilatı, yaptığı gayretli çalışmaları, siz mahalle başkanlarımızın gayretleri ile Cumhur İttifakını İzmir’de birinci yapacak. Bundan şüphem yok.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Erzurumspor 12 25
5. Bandırmaspor 12 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 12 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Athletic Bilbao 13 19
8. Osasuna 13 19
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6