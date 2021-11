Başkan Sürekli, Bergama’dan mesaj verdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama, Kınık, Dikili, Foça ve Aliağa ilçelerinin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi. Coşkulu geçen toplantıda, teşkilat çalışmalarına ve CHP’li yerel idareye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sürekli, “Bugün Türkiye’de ve İzmir’de çehresi değişen neresi varsa orada AK Parti’nin imzası vardır. Bu, 19 yıldır böyle. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını ve yatırımları gerçekleştirdik. Ayırmadan, görmezden gelmeden ilmek ilmek ördüğümüz bu hizmet ağı daha da büyüyecek. Her ne kadar kabul etmeseler de mağrur İzmir’in CHP yerel idaresindeki mağduriyetleri de AK Parti Belediyeciliği ile son bulacak" diye konuştu.

“İzmir’in kuzeyi çok büyük potansiyel taşıyor. Bu bölgeye, ulaşımdan sanayi ve tarıma yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Kınık ve Bergama bu farkı değerli başkanlarımızla yaşıyor. Hizmetimizi birileri gibi ayırarak, kayırarak üretmiyoruz” diyen Başkan Sürekli, Büyükşehir Belediyesinin Bergama’da Millet Bahçesi’ne engel olurken, Dikili’ye hizmet yağdırdığını öne sürdü.

Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölgede AK belediyecilik farkını görmek isteyen Kınık’a, Bergama’ya baksın. Her kesimi gözeten hizmet anlayışı hâkim. Kuzey Ege dev yatırımlarımızla şahlanıyor. Otoyol projemizle hem şehrimiz hem insanlarımız nefes aldı. Bergama Çevre Yolu tamamlanmak üzere. 2 bin 850 dekar alana kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi ve Serbest Bölge Organize Sanayi yatırımımız bölge için büyük bir kalkınma hamlesi olacak. 20 bin kişinin istihdamını sağlayacak. Herkes konuşurken, AK Parti yaptı, yapıyor.”

İzmir’in trafik, koku, alt yapı, çöp gibi temel sorunlarının çığ gibi büyüdüğünü ve kentsel dönüşüm, arıtma, ıslah gibi çalışmaların yerinde saydığını iddia eden Başkan Sürekli, CHP’li Büyükşehir Belediyesinin Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarına 45 gün sonraya randevu verdiği ifade etti.

Sürekli, “İzmirliler artık yüksek sesle şikâyet ediyor. Alt yapı ve trafik mağduru, deprem mağduru, dönüşüm mağduru İzmir halkı artık derdini yüzlerine söylüyor. Biliyorsunuz en son Harmandalı’ndaki tehlikeye dikkat çektik, uyardık. Tesis çoktan iflas etmiş. Her gün 5 bin tona yakın çöpü buraya bırakmaya devam ediyorlar. Çöp dağları 4-5 metre boyunda. 2013 yılında ömrünü tamamlayan ve o yıldan itibaren kaymaların başladığı bölge patlamaya hazır bir bomba gibi. Yarıklar iki insan boyunu aşmış. Orada yaşayan insanlar büyük bir felaketle burun buruna. Bu geçiştirilecek ve geciktirilecek bir konu değil. İzmir’e yatırımlarımız sürerken, her taleplerine yapıcı yaklaşırken, engelleniyoruz diyerek mağduru oynuyorlar; ancak sorumluluklarını yerine getirmeyen onlar. Uzundere kentsel dönüşüm mağdurlarına 1,5 ay sonrasına randevu vermeleri de ne kadar halkçı olduklarını gösteriyor. Kasap et, koyun can derdinde misali. Bu görmezden gelmektir, umursamazlıktır, üstünü örtme gayretidir. Nerede ‘arka sıradakilere öncelik vereceğiz’ diyenler? sözlerini unuttukları gibi hem kulaklarını hem makamlarını arka sıradakilere kapattılar" diye konuştu.

“Her ne kadar bir bardak suda fırtınalar koparsalar da mağrur İzmir mağdur olmuştur’’ diye sözlerine devam eden Başkan Sürekli, "Millete ve İzmir’e hizmette sınıfta kalanlar, bu gerçeğe sırtını dönüp kendilerini aklamak için demagojiye sığınmıştır. Atatürk’ü anlamakla, ona sığınmak da başkadır. Onun hedeflerinin izini sürerek 19 yıldır yaptığımız reformlar ortada. Sanayiden eğitime, savunmadan sağlığa her alanda dev yatırımlar yaptık. Bunları reddetmenin izahı olamaz. İzmir’i altında bıraktıkları sorunlar yumağı ile yüzleşmek, beceri meselesini kendi açılarından da değerlendirmek zorundalar. Mağdur et, mağdura sırtını dön, mağduru oyna. Bunu akıl almıyor; ama bu milletin hafızası güçlüdür. İzmir’inki daha da güçlüdür. Bunları unutmaz” şeklinde ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Kasım’da İzmir’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, deprem konutları ilk etabının açılışı ve anahtar teslimi için 26 Kasım’da İzmir’de olacağını aktaran AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Cumhurbaşkanımız, kısmetse önce il danışma toplantımıza katılacak. 22 Şubat’ta temelini attığımız Bayraklı deprem konutlarımızın 749’unun anahtarını sahiplerine Cumhurbaşkanımız verecek. Toplu açılış törenlerimiz olacak. Kendisiyle bir kez daha İzmir’i konuşacak, İzmir’i yaşayacağız. Cumhuriyet tarihinin en büyük eserlerini kazandıran AK Parti’nin neferleri olarak o gün, gururla liderimizin arkasında olacağız. Bizim millete hizmet davamızın, gecesi gündüzü yok, yeri ve zamanı yok. Bunu en iyi bilenler mahalle başkanlarımız. Liderimizin gücüne, inanç ve kararlılığına erişmek için çok çalışmaya devam. Bu yolda en büyük destekçimiz cefakar vefakar mahalle başkanlarımızdır” dedi.