Başkan Sürekli, bakanların İzmir ziyaretini değerlendirdi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın İzmir ziyaretlerini değerlendirdi. Sürekli, bakanların İzmir’e hep müjdelerle geldiğini ifade etti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, geçtiğimiz hafta yaşanan hareketliliği il başkanlığında değerlendirdi. AK Parti’de hareketliliğin seçimden sonra başladığını ve yeni seçime kadar devam ettiğinin altın çizen Başkan Kerem Ali Sürekli, geçtiğimiz hafta İzmir’de 3 bakanın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 5 AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve 35 milletvekilini ağırladıklarını söyledi.

“İzmir, rüzgar enerjisinde lider konumda”

Bakanların İzmir’e geldiğinde heybelerinin dolu olduğunu ve birçok projeyi gündeme getirdiklerini ve başlattıklarını söyleyen Kerem Ali Sürekli, “Muhalefetin ‘fabrika açmıyorsunuz, kapatıyorsunuz’ gibi gerçeklerle bağdaşmayan eleştirileri bize komik geliyor. Yaşadığımız yüzyılda devlet ve bakanlıklar, üreticinin, yatırımcının önünde giderek sektörlerin gelişmesine destek veriyorlar. Kemalpaşa’da 14 fabrikanın açılışı ve 8 fabrikanın temel atma törenini gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ın katılımıyla Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği düzenlendi. Önemli konular konuşuldu. Böyle bir önemli toplantıyı İzmir ev sahipliği yaptı. İzmir, rüzgar enerjisinde lider konumda ve bu liderlik artarak devam edecek. Sektör temsilcilerinin talepleri dinlendi ve gerekli çalışmalar yapıldı. Rüzgar Enerjisi Kongresi ilimizde yapıldı. Yenilenebilir enerjide, rüzgar enerjisinde İzmir’de önemli bir viraj dönülmüş oldu” dedi.

“Onlar konuşur, AK Parti yapar”

3 Kasım tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan’ın Üretim Sürecine Katılım Projesinin tanıtım toplantısına katıldığını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da 5 Kasım’da yaşanan 4.9’luk depremin ardından İzmir’e geldiğini hatırlatan Başkan Sürekli, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da restorasyonu devam eden Alsancak Tekel Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. 2023 Mart ayında İzmir, dev bir kültür sanat kompleksine kavuşacak. İlk etkinliğimiz ise nisan ayında Kültür Yolu Festivali olacak. Yüzlerce program, yüzlerce sanatçı İzmir’de olacak. İzmir sanata, kültüre doyacak. yerel idareler kültür ve sanattan bahsederler. Onlar konuşur, AK Parti yapar. Çeşme Projesi de yerel yönetimlerin engellemesine rağmen devam ediyor. Sivil toplum örgütleri memnunlar, Çeşme Projesini bekliyorlar. Muhalefetin aklı, fikri rantta. Bu devlet projesidir. Devletin ve turizmcinin lehine bir projedir. Rant vardır doğrudur. Rant İzmirlilerin rantı olacaktır. İzmirlilerin menfaati olacaktır. Turizmde İzmir’i çağ atlatacak projedir. Hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.