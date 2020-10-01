Başkan Şule Akman Yıldırım yeniden seçildi

AK Parti İzmir Kadın Kolları kongreleri Aliağa’dan başladı. AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde, Şule Akman Yıldırım yeniden başkan seçildi.

AK Parti Aliağa Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi, Aliağa Belediyesi Açık Hava Tiyatrosu’nda İzmir AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, MHP Aliağa Kadın Kolları Başkanı Nurten Yaşar ve çok sayıda partilinin katılımıyla gerçekleşti. AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nin ardından Şule Akman Yıldırım yeniden başkan seçildi. Akman, “Bize tevdi edilen bu görevi seçim kaygısıyla değil, insanımıza hizmet etmek gayesiyle sürdürüyoruz. Görevimizi layıkıyla yapabilmek için sadece seçimden seçime değil, yönetimimle birlikte daima alanlardayız. Aziz milletimizin bize verdiği desteğin sürmesi için bir an bile boşluk bırakmadan, karamsarlığa kapılmadan hep vatandaşımızın yanında olduk. Hiçbir zaman makam, mevki peşinde olmadık" diye konuştu.

"Nefsimize uyup geri durmadık"

Son yerel seçimlerde belediye meclis üyeliği aday adaylığının söz konusu olduğunu hatırlatan Akman, "Ancak çeşitli nedenlerle aday gösterilmeyince de bir an bile olsa nefsimize uyup geri durmadık. Sanki ilk sıra meclis üyesi adayıymış gibi tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdürdük. Çünkü bizler bu davayı makam mevki için sevmedik. Bu aşamada şahsıma gösterilen, hiçbir zaman esirgenmeyen sevgi, saygı ve yakınlık için herkese şükranlarımı sunuyorum. Her bir üyemizi, bize sempati ile yaklaşan ve desteklerini esirgemeyen kadirşinas Aliağalıları muhabbetle kucaklıyorum. Gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki yaptıklarımızdan dolayı gurur duyuyorum ve içim huzurla doluyor. Bana bu duyguyu hissettiren şey omuz omuza çalıştığım teşkilat mensubu arkadaşlarımın ailelerinden, sevdiklerinden fedakarlık ederek bu kutlu dava için harcadıkları zamanların ve emeklerinin zayi olmadığını görmektir. Bundan sonra da aynı heyecan ve başarılarla yolumuza devam edeceğiz. Bizlere güvenenleri mahcup etmemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

200 binin üzerinde üye sayısı

AK Parti’li kadınların disiplinli ve ilkeli duruş ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasete katkı sağlamaya, siyasete nezaket ve samimiyet kazandırmaya devam edeceklerini söyleyen AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ ise, "19 yıllık siyasi yolculuğumuzda partimiz en büyük desteği hep kadınlardan aldı, sizlerden aldı. AK Parti kadınlarla güçlendi, kadınlarla büyüdü. Recep Tayyip Erdoğan’la yol yürümenin onurunu, gururunu aynı zamanda sorumluluğunu taşıyoruz. AK Parti’mizin kurucusu, ufkumuzu ve vizyonumuzu belirleyen, gayret ve cesaret kaynağımız; Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Buradan sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Türkiye’de kadınların siyasi hayata katılımına önem veren yönetim kademelerinde onlara en çok yer açan parti, AK Parti’dir. Kadınların siyasetteki yolunu açan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, milletimizden aldığımız güçle, sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek inşallah uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Partimizi 2023 hedefine taşıyacak olan kadrolarımızla, ekiplerimizi zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizlere düşen; kendi elimizde, kendi ilçemizde tıpkı bir anne gayretiyle, güler yüzle, şevkatle sevgiyle üstümüze düşeni yapmaktır gönüllere dokunmaktır. Bizler bugün üye sayısı 5 milyon olan çok büyük bir kadın teşkilatıyız. İzmir’de son 3 ayda kadın üye sayımızı 22 binin üzerinde artırarak İzmir’deki 200 binin üzerindeki üye sayımızla büyük bir başarıya hep birlikte imza attık" ifadelerini kullandı.