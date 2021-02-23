Başkan Soyer’in Dikili mesaisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üç günlük Bakırçay Havzası turu Dikili’den başladı. İlçe muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Soyer, ilçenin içme suyu kapasitesini artıracak ve evsel atık su sorununu çözecek yeni yatırımların müjdesini verdi. İzmir Tarımı vizyonunu anlatan Soyer, "Öncelikli meselemiz tarım. Bir yandan ilçelerimizin altyapı eksikliklerini gidereceğiz, diğer yandan tarıma destek olacağız" dedi.

İzmir Tarımı vizyonu ile kuraklığa ve yoksulluğa çare üretmek için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in havzalar bazında başlattığı geziler devam ediyor. Ocak ayında Beydağ, Ödemiş ve Bayındır’ı kapsayan Küçük Menderes Havzasında “Başka Bir Tarım Mümkün” sloganıyla İzmir Tarımı projesini anlatan ve yatırımları inceleyen Başkan Tunç Soyer, sel felaketi nedeniyle ertelenen üç günlük Bakırçay Havzası turuna bugün başladı.

İlk durak Dikili

Dikili Belediyesi Sosyal Tesislerinde ilçedeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Soyer, talepleri dinleyerek tek tek not aldı, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. 27 muhtarla yapılan toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, CHP PM üyesi Hasan Efe Uyar, CHP Dikili İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, İYİ Parti Dikili İlçe Başkanı Yakup Pınar’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları Eser Atak, Yıldız Devran, Ertuğrul Tugay, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZSU Genel Müdür yardımcıları Gürkan Erdoğan, Ali Hıdır Köseoğlu, Onur Demirci, ESHOT Genel Müdür Yardımcısı Kader Sertpoyraz ve daire başkanları katıldı.

Su sıkıntısı sona erecek

Toplantının açılışında konuşan Başkan Soyer, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkası olduğunu belirterek, belediyenin tüm üst düzey bürokratlarıyla muhtarları buluşturan bu toplantılara büyük önem verdiğini belirtti. Başkan Soyer muhtarların taleplerini dinlemek ve çözüm bulmak için Dikili’de olduklarını söyleyerek ilçede yapılacak önemli altyapı yatırımlarına ilişkin de bilgi verdi. İZSU Genel Müdürlüğünün Dikili’nin altyapısını geliştirmek için yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ettiğini belirten Soyer, "İZSU ilçenin yaşam kalitesini yükseltmek ve altyapı sorunlarını hızla çözmek için yoğun bir çalışma sürdürüyor. Dikili’nin su sorununu çözmek için yeni su kuyularını devreye aldık, yeni kuyuları da hizmete alacağız. 15,6 milyon liralık yatırımla Çandarlı İçme Suyu Göletinin suyunu arıtacak içme suyu arıtma tesisimizin yapımı sürüyor. Tesis haziran ayında tamamlanacak ve böylelikle Çandarlı’nın mevcut içme suyu kapasitesinde bir o kadar daha artış olacak" diye konuştu.

Arıtma geliyor

Başkan Soyer, Dikili’ye kuracakları ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle bu bölgenin en önemli sorunlarından biri olan evsel atık su sorununu çözeceklerini söyleyerek, "Kanal meselesi bu bölgenin on yıllardır süren sorunu. Süreçleri hızlandırarak takip ettik. Ciddi bir yatırım yaparak bütün bölgenin atık sularını toplayacağız. 210 kilometre uzunluğunda da kanal yapacağız. Tesisimizi 2023 yılında hizmete almayı planlıyoruz" dedi.

"Tarım öncelikli meselemiz"

Başkan Soyer, Küçük Menderes Havzasındaki üreticilere yönelik verdikleri alım garantisinin Bakırçay Havzası için de geçerli olduğunu dile getirdi. Geçen yıl ürün alımları için ödedikleri 144 milyon lirayı bu yıl 348 milyon liraya çıkaracaklarını aktaran Soyer, şunları söyledi: "Dikili’de su sıkıntısı gündeme geldi. Yanlış tarım politikaları yüzünden su giderek azalıyor, derine iniyor. Çünkü suyu hoyrat kullanıyoruz. Suyu tüketmeyecek ürün deseni, tasarruflu sulama tekniklerini kullanmıyoruz. İzmir Tarımı vizyonu doğrultusunda küçükbaş hayvancılığı artırıp, suyu az tüketen üreticilere teşvik vereceğiz. Sizden alabildiğimizden daha fazlasının satışının garantisini vereceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesinin satın alacağı kestanenin, peynirin bir sınırı vardır ama sizin üretiminiz daha fazladır. Onu da satmanızı taahhüt edeceğiz. Ne üretiyorsanız bedeli karşılığında satın istiyoruz. Kimse sizin emeğiniz üzerinden para kazanmasın istiyoruz."

"Gençler köylerinde doyacak"

Kuraklıkla ve yoksullukla mücadele edeceklerini aktaran Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı: "’Gençler köylerde durmuyor’ deniyor. Halbuki toprağından kazandığıyla hayatını geçirebileceğini bilse o çocuklar bu köyden ayrılmaz. Bunun tek bir yolu var. Bu da bizim üretime destek olmamızdan geçiyor. Sizin ürününüzü artıracak, onun bedelini almanızı sağlayacak ne gerekiyorsa yapacağız. Yol, su, köprü zaten bizim aslı görevimiz ama bunlar yetmez. Sizin üretmeye devam etmeniz lazım. Ürettiğinizi pazarlamanıza destek olacağız. Kısa bir süre sonra hizmete girecek Sasalı Tarımsal Araştırma Enstitümüzde AR-GE ve ihracat birimi bu doğrultuda çalışacak. Tarım sadece toprakta başlayıp biten bir şey değil. Üreticinin ürününün pazarlanması, ambalajı, tasarımı, ihracatla buluşturulması lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak biz hem yoksullukla hem kuraklıkla mücadele devam edeceğiz. En öncelikli meselemiz tarımdır. Tarıma sahip çıkacağız. Yerli ırklara, tohumlara sahip çıkacağız. Çocuklarınız oturdukları yerde, çalıştıkları toprakta ekmeklerini kazanmaya devam etsinler istiyoruz. Atamız ’Köylü milletin efendisidir’ demiş. Biz de köylüyü milletin efendisi yapana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Bir yandan altyapı eksikliklerini gidereceğiz, bir yandan da üreticimizin alın terinin hakkını alacağı bir tarım politikasını yerelden harekete geçireceğiz."

Başkan Soyer’e teşekkür

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Bu toplantıyı bir yıl önce yapacaktık. Malum pandemi süreci, İzmir depremi ve sel nedeniyle gecikti. Başkanımız Tunç Soyer’in kalbi hep burada atıyor. Gerçekten göreve geldiklerinden bu yana ilçemizin nasıl hızlı dönüştüğünü gözlemliyoruz. Bizim bütçemiz sınırlı. Bu dönüşümde en büyük pay İzmir Büyükşehir Belediyesinindir. Büyükşehir, tahminimizin de üzerinde ilçemizi yatırıma boğdu ve boğmaya devam ediyor. Dikili Belediyesi olarak küçük bir binada, 5 ayrı noktada hizmet veriyoruz. Başkanımızdan 9 bin metrekare inşaat alanına sahip yeni hizmet belediye binamızın ihalesine çıkacaklarının müjdesini aldık. 2022 yılı içinde Dikili yepyeni bir hizmet binasına kavuşmuş olacak. Modern ve çağdaş bir şekilde hizmet vereceğiz" dedi.

Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Soyer asfalt, kilit parke taşı, kanal, içme suyu, mezarlık duvarı gibi taleplerinin kısa sürede çözülmesini istedi. Muhtarlar da Başkan Soyer’i Dikili’de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.