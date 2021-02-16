Başkan Soyer’e Kemeraltı teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan tarihi Kemeraltı’nda yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla başlattığı çalışmalar esnafın yüzünü güldürdü. Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, Havra Sokağı’nda yaptıkları çalışmalar ve Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesine verdiği destek nedeniyle Başkan Tunç Soyer’e teşekkür etti.

Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.’nin (TARKEM) Şubat ayı yönetim kurulu toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TARKEM Başkanı Tunç Soyer’in idaresinde yapıldı.

Çevrim içi toplantıda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için yürütülen çalışmalar, Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi çarşıyı ayağa kaldırmak için yaklaşık 200 milyon liralık bir harcamayla yürüttüğü proje ele alındı.

Toplantıda ayrıca Kestelli bölgesindeki Kestelli 1 Konağı’nın ardından Kestelli 2 Konağı’nın da TARKEM mülkiyetine geçirilmesi kararı alındı.

Girgin: "Sözünüzü tuttunuz"

Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, esnaf adına Kemeraltı’nda yürüttükleri çalışmalardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti. Girgin, "Havra Sokağı’nda inanılmaz bir iş yaptınız. Göreve geldiğinizden bu yana Kemeraltı’nı hem gündemde tuttunuz hem de verdiğiniz sözleri tek tek yerine getirdiniz. Kemeraltı esnafına can suyu olacak e-Kemeraltı projesine verdiğiniz destek çok önemli. Önümüzdeki günlerde başlayacak altyapı yatırımı da tamamlandığında çarşı esnafı çok rahatlayacak" dedi.

İneler: "Yüz yıldır beklenen yatırım"

Havra Sokağı’ndaki yenileme çalışmalarına değinen TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler ise "Burada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi emeği ve enerjisi var. Altyapı yenilendi, esnafın kurumsallaşması için stantlar ve tabelalar konuldu. Pandemi de bittikten sonra Kemeraltı’nın en önemli geçiş noktasından biri olan Havra Sokağı daha da canlanacak. Aydınlatma projesi sayesinde esnafın satış yapabileceği süre artacak. Havra Sokağı yüz yıldır bu günü bekliyor. Tarihi belgelerden okuduğumuza göre 116 yıl önce buraya gelen bir seyyah sokağın altyapı bozukluğundan dem vurmuş. Şimdi bu sorun İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile çözüldü."

Kemeraltı esnafına can suyu olacak proje

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, pandemi nedeniyle zor dönemden geçen Kemeraltı esnafının sanal platformdan ticaret yapmasını sağlayacak e-Kemeraltı projesi hazırlıklarının son aşamaya geldiğini bildirdi. İneler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğini alarak hazırlanan kalkınma projesinin bu hafta içinde Kemeraltı Esnaf Derneği adına İzmir Kalkınma Ajansı’na (İZKA) sunulacağını söyledi.

UNESCO Ofisi açılıyor

Toplantıda TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için yürüttükleri çalışmaları da anlattı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan konusunda uzman 10 kişilik bir ekiple önümüzdeki ay açılacak UNESCO ofisinde “alan yönetimi planı" hazırlama sürecinin başlayacağını ifade etti.

Soyer: "Kemeraltı esnafının yanında olacağız"

İzmir Tarihi Liman Kenti UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecinde alan başkanlığı yapacak Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdülaziz Ediz ve TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler’le birlikte çalışacak 10 kişilik ekibe başarılar dileyen Soyer, Kemeraltı esnafının her zaman yanında yer alacaklarını söyledi. Soyer, "Kemeraltı esnafı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Sizin güçlenmeniz için e-Kemeraltı gibi yeni kanallar açacağız. Havra Sokağı’ndaki esnafımıza yönelik bir eğitim programımız da olacak" dedi.

Başkan Soyer, Kemeraltı ve çevresinde metruk halde bulunan ve yıkılan binaların çevreye zarar vermemesi için de Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve zabıta ekiplerinden gerekli

çalışmaların yapılmasını istedi.

Toplantıda Mehmet Salih Özer TARKEM yönetim kurulu üyeliğinden ayrılırken, boşalan yönetim kurulu üyeliğine oy birliği ile Necip Kalkan getirildi.