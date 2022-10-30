Başkan Soyer’den sokak emekçilerine kooperatif çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokak emekçileriyle bir araya geldi. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi tarafından düzenlenen buluşmada kooperatif kurma önerisini sunan Soyer, “Yerelde yaptıklarımız ve yapacaklarımızla Türkiye’deki bu bakış açısını değiştirecek ve bu güvencesiz insanlar için çareler üreteceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kültürpark Gençlik Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen Sokak Emekçileri ve Güvencesiz Çalıştayı’na katıldı. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, Klaros Felsefe Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, ekonomist Dr. Osman Sirkeci, İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, TÜRK-İŞ, DİSK, KESK, TMMOB temsilcileri ve çok sayıda sokak emekçisi katıldı. Başkan Soyer, çalıştayın açılış konuşmasında, “Bizim coğrafyamız Anadolu sokak kültürüyle beraber vardır. Ne yazık ki on yıllardır bu devleti yönetenler bunu yok saymışlardır. Artık bu meselenin değişmesi gerek. Sokak satıcılarımız kayıt dışı iş yapmak değil, kayıt altına alınmak istiyorlar. Korkmadan, kaçıp kovalanmadan, alın terleriyle emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Artık bunun değişme vakti geldi. Biz yerelde yapacaklarımızla ve yaptıklarımızla Türkiye’deki bu bakış açısını değiştirecek ve bu güvencesiz insanların güvenceye kavuşmasını sağlayacak çareler üreteceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bunu yapacağız. Çünkü her şeyi bir kenara bırakın vicdanımız var. Biz çareyi üreteceğiz kardeşim, bu kadar basit” diye konuştu.

“Kooperatif meselesini büyüttük”

Seyyar satıcılara kooperatif kurmaları yönünde öneride bulunan Başkan Soyer, “Neden kooperatif önemli? Rahmetli Bülent Ecevit’in önemli bir tespiti var; halkı üretim öznesi haline getirerek ekonomik girişimci yapmak. Biz bunu tarımda yapıyoruz. Mevzuatımız elverişli. Kooperatif meselesini büyüttük. Ulaşıma götürdük. Minibüsçülere ’Gelin kardeşim ESHOT’un hattını devralın’ dedik. ’Bizim fiyat tarifemizden taşımacılık yapın’ dedik. Ne oluyor, o çok kazanıyor. Biz kazanıyoruz, o otobüsü artık oraya göndermiyoruz. Tasarruf ediyoruz. Vatandaş kazanıyor, çok daha fazla ve sık toplu taşıma aracıyla buluşuyor. Herkes kazanıyor. Çareyi ve çözümü kooperatifte bulduk. Aynı şeyi kentsel dönüşümde yapıyoruz. Bugün 30 Ekim depreminin ikinci yıl dönümü. Evlerini kaybedenlere kooperatif kurduruyoruz. Onları kendi evlerinin müteahhidi haline getiriyoruz. Eğer kooperatif kurarsanız sadece dernek statüsünde kalmazsanız, geleceğinizle ilgili önemli bir adım atmış olursunuz. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu, geleceğinizle ilgili önemli bir hareket imkanı verecek size. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Amerika’yı keşfetmeye gerek yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın da “Amerika’yı keşfetmeye gerek yok. Sorunlar var ve onlarla ilgili çözüm önerileri geliştirenler var. Sıra helva yapmaya geldi. Öğrendiklerimizi hayata geçirmek için 6-7 ayımız kaldı. Biz sosyal demokrat bir partiyiz. Temel üç ilkemiz var. Üretim ama istihdamı artıran üretim. Güvenceli istihdam, bölüşüm. Yani sosyal adalet. Bu temel üç ilkeyle dünyaya baktığınız zaman çözülemeyecek sorun yok” dedi.

“Tunç Soyer bizim için şanstı”

İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ise 2019 yerel seçimler sürecine değinerek “Tunç Soyer bizim için bir şanstı. Arka sokaklardan bahsetti. Arka sokaklar burada. Biz örgütlenmeye başladığımızda bize yapamazsınız demişlerdi. 40 ilde bir araya geldik. Bu devam edecek” diye konuştu. Klaros Felsefe Akademisi Başkanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu, “Tunç Soyer’e her şeye rağmen kararlılıkla arka sokakların, sokak emekçilerinin haklarını koruduğu için teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın video mesajının da yayımlandığı çalıştay çerçevesinde yapılacak oturumlarda “Meslek Örgütleri Temsilcilerinin Gözünden Güvencesiz Emek” ve “Ekonomik, Sosyal ve Hukuki Yönleriyle Güvencesiz Sokak Emeği” konuları ele alınacak. CHP öncülüğünde İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi tarafından düzenlenen çalıştay 2019’dan bu yana yapılıyor.