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Başkan Soyer’den Öğretmenler Günü çiçeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan huzurevi sakini 12 emekli öğretmene çiçek gönderdi. Salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve ziyaretçi kabul etmeyen öğretmenler çiçek buketlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

İZMİR 24.11.2020, 14:05
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Başkan Soyer’den Öğretmenler Günü çiçeği
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan huzurevi sakini 12 emekli öğretmene çiçek gönderdi. Salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve ziyaretçi kabul etmeyen öğretmenler çiçek buketlerini görünce gözyaşlarını tutamadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Buca Sosyal Yaşam Kampüsünde kalan öğretmenleri unutmadı. Soyer, huzurevi sakini 12 emekli öğretmene çiçek göndererek bu özel günü kutladı. Salgın nedeniyle uzun bir süredir dışarıya çıkamayan ve ziyaretçi almayan öğretmenler Başkan Soyer’den gelen çiçek buketlerini görünce gözyaşlarını hâkim olamadı.
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