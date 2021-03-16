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Başkan Soyer’den Güzelbahçe’ye müjdeler

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, yeni yatırımların müjdesini de verdi. Başkan Soyer’in ajandasında ilçeye kazandırılacak iki ekolojik park, Mithatpaşa Caddesi’nin yükünü azaltacak bulvar, kavşak düzenlemesi, Güzelbahçe sahilini yenileme çalışmaları bulunuyor.

İZMİR 16.03.2021, 15:37
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Başkan Soyer’den Güzelbahçe’ye müjdeler

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, yeni yatırımların müjdesini de verdi. Başkan Soyer’in ajandasında ilçeye kazandırılacak iki ekolojik park, Mithatpaşa Caddesi’nin yükünü azaltacak bulvar, kavşak düzenlemesi, Güzelbahçe sahilini yenileme çalışmaları bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hem kırsal faaliyetlerin yoğunlukta olduğu ilçelerde hem de kent merkezinde temas ve inceleme turlarını sürdürüyor. Güzelbahçe’ye giden Başkan Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte ilçede büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen yatırımları inceledi, proje sahalarında tetkikte bulundu.

Başkan Soyer’e programda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Eser Atak, Suphi Şahin, Yıldız Devran, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ozan Yılmaz, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Aşıcı eşlik etti.

Mithatpaşa Caddesi’nin alternatifi olacak

Başkan Soyer’in ilk durağı Güzelbahçe Belediyesi oldu. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’yi makamında ziyaret eden Başkan Soyer, daha sonra ilçede trafiği rahatlatmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı programlanan 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı’na ilişkin Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile görüş alışverişinde bulundu.

Mithatpaşa Caddesi’ne paralel açılacak yeni imar yolunun, Urla Çamlıçay Deresi ile Narlıdere Maltepe Askeri Lisesi arasında 7 kilometre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğinde olacağı belirtildi. Yeni imar yolunun kamulaştırması tamamlanan Seferihisar Kavşağı’ndan Ayşe Mayda Spor Tesislerine (144 Sokak) kadar olan 1,2 kilometrelik bölümünde, Güzelbahçe Belediyesi koordinasyonuyla yıl sonunda çalışmaların başlaması planlanıyor.

Güzelbahçe sahili yenilenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, 7,5 kilometrelik sahil hattında hayata geçirilmesi planlanan proje hakkında da bilgi veren Başkan Soyer, tahrip olan kıyı şeridini baştan sona yenileyeceklerini ve kentlinin denizle ilişkisini güçlendirecek, bölgenin cazibesini artıracak şekilde yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Ahmet Piriştina Meydanı önünden 2. Liman’a kadar 83 bin 534 metrekare alanda yürütülecek düzenlemelere ilişkin ön projelerin tamamlandığı, Kıyı Kenar Kanunu’na göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli onayların alındıktan sonra uygulama projelerine devam edileceği bildirildi.

Güzelbahçe’ye iki ekolojik park kazandırılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, küresel iklim krizine karşı kenti hazırlamak ve yeşil alan miktarını artırmak için derelerde doğa esaslı çözümler getiren bir model uyguladıklarını, Güzelbahçe’ye de iki adet ekolojik park kazandıracaklarını söyledi. Başkan Soyer, Kahramandere ve Mustafa Kemal Paşa mahallerinde hayata geçirilecek projeleri inceleyerek hızla yapılması talimatını verdi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Böyle bir proje Avrupa’da bile yok. Bizim hayal edeceğimizin de ötesinde. Büyükşehir Belediyemize ilçeye kazandıracağı bu ekolojik parklar için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kent bostanları da var

Projeye göre, Kahramandere Mahallesi ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde yer alan dere kenarları Güzelbahçe sakinlerinin yeşille buluşup dinlenebileceği, temiz havada yürüyüş ve spor yapacağı yaşam alanları haline getirilecek. 54 bin metrekarelik alanda yürütülecek iki projede de kuraklığa dayanıklı az bakım isteyen bitki türleri, güneş enerjili aydınlatmalar, engelli, yaşlı ve çocuk dostu tasarımlar, mahalle ruhunu oluşturacak aktiviteler, doğayla uyumlu malzemeler, geçirimli yüzeyler ve yeşil alanlarla suyun doğadaki yolculuğuna devam edebilmesi için yağmur suyu toplama sistemi bulunacak. Derelerde geçirimli yüzey kullanılarak taşkın kontrolü sağlanacak. Kadifekale’den sonraki ilk kent bostanları da parklarda hayat bulacak.

Su tasarrufu için önemli adım

Güzelbahçe Belediyesi tarafından Atatürk Mahallesi’nde çarşıda yürütülen kentsel doku ve meydan yenileme projesini yerinde gören Başkan Soyer, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Kahramandere Mahallesi Pınar Deresi’nde tamamlanan ıslah çalışmalarını inceledi. Ardından İZSU tarafından Güzelbahçe kuyularından gelen suyun toplanıp kentsel yeşil alanların sulanmasını sağlamak için yapılan dolum tesisine gitti. Dolum tesisinden Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tankerlerle su alabiliyor. Böylelikle park ve yeşil alanların sulanmasında içme suyu kullanılmamış ve su tasarrufu yapılmış oluyor.

Başkan Soyer, ilçede Kahramandere Mahallesi Eski Seferihisar Caddesi 764 Sokak-687 Sokak ile Ata Caddesi kesişimin de yer alan kavşakta yaşanan trafik kazalarını önlemek için hızla kavşak düzenleme çalışmalarının başlatılacağı bilgisini de verdi.

Güzelbahçe için güzel projelerimiz var

Güzelbahçe’nin doğası, yeşili ile İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu ilçe için çok güzel projelerimiz var. Yeni ulaşım aksı, sahil düzenleme, ekolojik parklar, Halkın Bakkalı, Masal Evi projeleri üzerinde çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyemizin projelerine de elimizden gelen desteği vereceğiz. Başarılı çalışmalarından ötürü Güzelbahçe Belediye Başkanımızı kutluyorum. Güzelbahçe’nin güzel insanlarına selam olsun” dedi.
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