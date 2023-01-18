Başkan Soyer, zehirsiz kent İzmir için imza attı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sağlıklı bir gelecek için yürütülen çalışmalara “İyi Niyet Belgesi” imzalayarak destek verdi. Başkan Soyer, zehirsiz kentler oluşturmak için atılan her adımın önemli olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından sağlıklı bir gelecek için yürütülen çalışmalara destek verdi. Dernek üyelerini Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda ağırlayan Başkan Tunç Soyer, “Zehirsiz Kentlere Doğru” projesi doğrultusunda hazırlanan “İyi Niyet Belgesi"ni imzaladı. Zehirsiz kentler oluşturmak için atılan her adımın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Uğruna çalıştığınız meseleler, bizim de meselelerimiz. Bizim de çözüm bulmak istediğimiz konular. Ortak bir irademiz var. Zehirsiz İzmir için çalışmak son derece önemli. Bu konuda hedeflerimiz büyük olmalı. Kentte de kırda da zehir kullanmamamız lazım” dedi. Dernek üyeleri ise Başkan Tunç Soyer’e projeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ot zehri kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırma taahhüdü

İzmir Büyükşehir Belediyesi, zehirsiz kentler oluşturmak için belediyenin kontrolü altındaki halka açık alanlarda herbisit (ot zehri) kullanımının 2025 yılına kadar sonlandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması taahhüdünde bulundu. Diğer pestisitlerin ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının ise 2040 yılına kadar yüzde 30 azaltılması yine yapılması öngörülen çalışmalar arasında. Belediyenin kontrolü altındaki halka açık alanlarda tüm pestisit ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerin kullanımının 2040 yılına kadar tamamen sonlandırılması hedefleniyor.