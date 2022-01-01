Başkan Soyer yılın son gününü üniversite öğrencileriyle geçirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yılın son gününü üniversite öğrencileriyle geçirdi. Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri öğrencisi Tuba Macit’in yemek daveti üzerine Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından akşamları üniversite öğrencilerine dağıtılan sıcak yemekten yedi.

Her fırsatta öğrencilere desteğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 2021 yılının son akşam yemeğini üniversitelilerle yedi. Ege Üniversitesi Eczane Hizmetleri öğrencisi Tuba Macit’in yemek daveti üzerine Başkan Soyer, Büyükşehir Belediyesi’nin Ege Üniversitesi Bornova Kampüsü’ndeki yemek dağıtım noktasında üniversitelilerle buluştu. Başkan Soyer, öğrencilerle yemek sırasına girdi. Yemekteki keyifli sohbetin ardından birlikte fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Soyer, öğrencilere iyi bir yıl diledi.

Uygulama yaygınlaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevleri Şube Müdürlüğü üniversite öğrencilerine akşam 17.00 - 19.00 saatleri arasında sıcak yemek dağıtıyor. Biri Ege Üniversitesi Kampüs içerisindeki metro istasyonu, diğeri ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztape Yerleşkesi karşısındaki Tarık Akan Gençlik Merkezi’nin önünde bulunan iki noktadan sonra uygulama, kısa süre içinde Katip Çelebi Üniversitesi Çiğli Kampüsü’nde ve İYTE’de de başlayacak.