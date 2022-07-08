Başkan Soyer ve İzmir heyeti, Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna’ya gidiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 bini aşkın insanın katledildiği Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için meclis üyeleri, Balkan dernekleri ve İzmir basınının temsilcilerinden oluşan bir heyetle Bosna-Hersek’e gidiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’daki en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için 10-12 Temmuz tarihleri arasında Bosna-Hersek’te olacak. Bosna-Hersek ziyaretinde Başkan Soyer’e; İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri CHP’li Nilay Kökkılınç, Atilla Baysak, Taner Kazanoğlu, İYİ Partili Sedat Sarı, AK Parti’li Ertuğrul Akgün, Fikret Mısırlı ve Deva Partili Nezih Özuyar ile Balkan derneklerinin temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi muhabirlerinin yer aldığı basın temsilcileri eşlik edecek.

İzzetbegoviç’in anısına

10 Temmuz’da Bosna’ya hareket edecek heyet, başkent Saraybosna’da Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret ederek, Meçhul Asker Anıtı ve Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in mezarına çelenk bırakacak. Başkentte savaş süresince yaşanan katliamların izlerini taşıyan anıtsal nitelikteki noktalara yapılacak bir dizi ziyaretin ardından, İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden sivil ve askerlerin anısına yapılan Sonsuz Ateş Anıtı’na gidilecek.

27’nci anma yılı için Srebrenitsa’da

11 Temmuz’da ise 1995 yılında erkek kadın, çocuk yaşlı demeden 8 bin 372 kişinin Sırp güçlerince öldürüldüğü katliamın 27’nci anma yılı için Srebrenitsa’ya geçilecek. Buradaki resmi anma programının ardından Başkan Soyer, Srebrenitsa’da kimliği tespit edilen 49 kişi için kılınacak cenaze namazında yer alacak.

Saraybosna ile Kardeş Kent protokolü

Programın son gününde ise Başkan Soyer, bir dizi resmi temasta bulunacak. İlk olarak Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Nermin Niksic’i ziyaret edecek Soyer, ardından Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği’nin misafiri olacak. Soyer, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ile de görüşecek. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Saraybosna Belediyesi arasında Kardeş Kent protokolü imzalanacak. Başkan Soyer, son olarak Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric’le bir araya gelecek.