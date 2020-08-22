banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil koronavirüse yakalandı
Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
Konya Şeker ayçiçeği alım fiyatlarını açıkladı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı
Çeşme'de 5 mekan daha kapatıldı

Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE GAZİEMİR BELEDİYESİNİN BÜROKRATLARININ YER ALDIĞI BULUŞMADA İŞ BİRLİĞİ HALİNDE YAPILACAK PROJELER HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.

İZMİR 22.08.2020, 12:10
2
Başkan Soyer ve bürokratları Başkan Arda ile buluştu, Gaziemirlilere müjde verdi

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini Gaziemir’de ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratlarının yer aldığı buluşmada iş birliği halinde yapılacak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gaziemir Belediyesinin bürokratları da hazır bulundu. Görüşmede, iş birliği halinde yapılacak projeler konuşuldu. Toplantıda Başkan Arda, Gaziemir’e ilişkin projeleri ve ilçenin hızla çözülmesi gereken sorunlarını anlattı. Başkan Arda, Gaziemir’in geleceğini şekillendiren vizyon projeler konusunda Başkan Tunç Soyer’den destek istedi.

“Gaziemir’i geleceğe taşıyacak projeler sunduk”

İlçede yapılması gerekenleri, sorunları ve proje önerilerini içeren sunum yapan Başkan Arda, Sarnıç’taki yol ve trafik sorunundan Aktepe’deki kentsel dönüşüm alanına, Gaziemir metrosundan, kültür-sanat yatırımlarına kadar pek çok konunun gündeme geldiği görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtti. Arda, "Başkan Tunç Soyer’e ilçemizi, gelecek planlarımızı, kronik sorunları ve çözüm önerilerini anlattık. Kendisinin de kentin kalkınması ve ilerlemesi için çizdiği vizyona uyumlu olan çalışma ve projelerimizi ilettik. O da proje ve önerilerimizi çok olumlu karşıladı. Yakın zamanda Gaziemir’imizin çehresini değiştirecek, Gaziemir’imizi geleceğe taşıyacak projelere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Tunç Soyer: “Gazieimir için çok büyük heyecanımız var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Tunç Soyer de yaptığı değerlendirmede, “Gaziemir belediye başkanımız ve ekibiyle bir toplantı yaptık. Gaziemir için çok büyük heyecanlarımız var. Örneğin; Gaziemir Metrosu. Bununla ilgili değerli başkanım detayları sizinle ileri ki süreçlerde paylaşacak. Gaziemir Metrosu için jeolojik etüt çalışmaları şu an devam ediyor. Sayın başkanın toplantıda sunduğu projeler adeta Gaziemir’in geleceği için tasarlanmış. Bu vizyon nedeniyle kendisine teşekkür ediyorum. Yapılan sunumda bizim payımıza neler düştüğünü, maliyetler üzerinde biz de ekiplerimizle çalışma yürüteceğiz. Sonuna kadar hep beraber çalışacağız. Sizin önceliğiniz bizim de önceliğimiz. Tüm kalbimizle Gaziemir için beraberiz” dedi.

Sunumun ardından Başkan Arda, Başkan Soyer ve bürokratlara Gaziemir’de devam eden ve üzerinde çalışılan projeleri yerinde gösterdi.

Yorumlar (0)
banner378
23°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
İmsak 04:41
Güneş 06:15
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 19:59
Yatsı 21:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25