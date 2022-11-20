Başkan Soyer: "Sosyal demokrasiyi yaymak için gerekli vicdan, cesaret ve dayanışmaya sahibiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği "Umut ve Dayanışma" yemeğinde sosyal demokrasiyi yaymak için vicdan, cesaret ve dayanışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği "Umut ve Dayanışma" yemeğine katıldı. Programda CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, CHP Parti Meclisi Üyeleri Devrim Barış Çelik, Rıfat Nalbantoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve dernek üyeleri yer aldı. Demokrasinin insanlığın bu gezegendeki en büyük inovasyonu olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Sosyal demokrasiyi topraklarımızda ve bütün dünyada egemen kılmak için bu coğrafyada, İzmir’de ekolojik ve ekonomik demokrasi ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Ekonomi ve ekoloji arasındaki ses uyumundan öte bir anlam olduğunu düşünüyoruz. Eğer doğaya sahip çıkmıyorsanız sürdürülebilir bir ekonomi inşa etmeniz mümkün değildir. Eğer halkın gücünü örgütleyerek üretim öznesi haline getiremiyorsanız sosyal demokrasiyi yaymak da mümkün değil. Ekonomik demokrasiyi, bir adıyla ekolojik demokrasiyi sosyal demokrasi ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Üç şeye ihtiyacımız var; vicdan, cesaret ve dayanışma. Biliyorum ki bunlara muktediriz. Bu coğrafyanın geleceğinde sosyal demokrasiye hakim kılacak vicdanımız da, cesaretimiz de, dayanışmamız da var. Bunu güçlendirmeliyiz. Bu topraklarda yaşayan kadim kültürün taşıyıcısı olan bizler, eğer çocuklar yataklarına aç girmesin istiyorsak, vicdanımız buna el vermiyorsa, vicdanımızı, cesaretimizi ve dayanışmamızı artırmak zorundayız. İnanıyorum ki sadece İzmir için değil, Türkiye ve dünyanın tamamı için de buradan baş verecek dayanışma başakları olağanüstü bir bereketli sosyal demokrasi iklimi oluşturacak” dedi.

"Bu tablodan çok memnunum"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, “İzmir’de belediye meclis üyelerimizle çalıştay vardı. İl başkanımız ve büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İzmir’de yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan göçle gelmiş hemşehri dernek başkanlarıyla bir araya geldik. ’Kimseyi ayırmadan herkese hizmet edeceğiz’ dedik. ’Ayrımcılıkla karşı karşıya mısınız?’ diye sorduk. ’Hizmetten memnun musunuz’ diye sorduk. Hem ilçe belediye başkanlarımızdan hem Tunç Soyer’den gayet memnun olduklarını söylediler. Ben de bundan çok mutlu oldum. İstanbul, Adana, Mersin, Antalya’da da yeni kazanmış olduğumuz belediyeler. Yerel seçimlerde gösterdiğimiz başarıyı genel seçimlerde de göstereceğiz” dedi.

“Karamsar değiliz”

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur ise, “Korkularımız değil hayallerimiz ve umudumuzu büyüteceğiz. Hiç karamsar değiliz. İlk seçimde güneş doğacak ve aydınlık karanlığı yenecek. Bu ülkeye özgürlük, eşitlik, adalet, barış ve demokrasiyi getirecek, bu ülkede açlığı, yoksulluğu ortadan kaldıracak, ekonomik çöküşü durduracak bir ideoloji var. Onun adı sosyal demokrasi” dedi.