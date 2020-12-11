Başkan Soyer, pandemiden etkilenen sanatçılar için eylem planını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandeminin ikinci dalgası nedeniyle sekteye uğrayan kültür-sanat üretiminin devam etmesi ve mağduriyet yaşayan sektör emekçilerinin desteklenmesi için iki kademeli bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. Buna göre hijyen önlemleri alınarak yapılabilecek dijital ve gezici etkinlikler ile İzmir’de üretimin sürmesi sağlanacak, yereldeki kültür-sanat üreticilerinin sosyal yardım talepleri de karşılanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandeminin ikinci dalgası nedeniyle sekteye uğrayan kültür-sanat üretiminin devam etmesi ve sıkıntılı günler geçiren sektör emekçilerinin desteklenmesi için iki kademeli bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı. Dayanışma için sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve sendikalar ile eşgüdümlü bir ilerleme içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “Birlikte yaptığımız anket araştırmasında pandemi öncesi dönemde asgari ücret ve üzerinde gelir sahibi olan yereldeki kültür-sanat üreticilerimizin yaklaşık yüzde 64’ünün aylık gelirinin bin TL’nin altına düştüğünü gördük. Bu durumu normale döndürmek için iki kademeli bir eylem planı hazırladık. Ana hedefimiz kültür ve sanat üretiminin devam etmesi” dedi.

Birinci eylem planının hijyen önlemleri alınarak yapılabilecek dijital ve gezici etkinlikler ile üretimin devam etmesi olduğunu vurgulayan Soyer, “İkinci eylem planımız ise kültür-sanat üreticilerimizin Kültür Ofisi Masamızın yönlendirmesiyle sosyal yardım taleplerinin karşılanması olacak. Bu dayanışmaya 100 müzisyenle başladık ve pandemiden etkilenen tüm sanat üreticilerimizle bu ağı büyüteceğiz” şeklinde konuştu.

Mayıs’tan bu yana destekler sürüyor

16 Nisan 2020’de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte farklı sanat dallarının temsilcilerinin olduğu değerlendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatan Başkan Soyer, “Bu kapsamda pandeminin başlangıcında kültür-sanat üretimini desteklemek için altı maddelik bir yol haritası oluşturduk. 13 Mayıs 2020’de bu yol haritasıyla sanatın tüm dallarında sürdürülebilirliği devam ettirmek için destek çalışmalarımıza başladık. İzmir’de sahneleri bulunan özel tiyatrolardan 2 bin 500’ün üzerinde tiyatro bileti satın aldık, tiyatro gösterimleri için salonlarımızın kiralarını yarı yarıya düşürdük, Sofita İzmir projesinde 56 tiyatroyla söyleşi yaptık ve 38’inci İzmir Tiyatro Günleri’nde 91 oyunu dijital olarak İzmirTube üzerinden yayınlayarak binlerce tiyatro emektarına 2 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık. Eğitimlerle birlikte müzik sektörüne 3 milyon TL’nin üzerinde, yereldeki sinema sektörüne 1 milyon TL’nin üzerinde, plastik sanatlara ise 1,5 milyon TL’nin üzerinde katkı sağladık” dedi.