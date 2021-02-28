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Başkan Soyer İzmir’in Cittaslow vizyonunu açıkladı

Cittaslow International Başkanlık Konseyi’nin çevrimiçi toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İnsanların mutlu olacağı, işe gidebileceği, kültür etkinliklerine katılabileceği, alışveriş yapabileceği kendi kendine yetebilen mahalleler oluşturmak istiyoruz” dedi.

İZMİR 28.02.2021, 13:25
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Başkan Soyer İzmir’in Cittaslow vizyonunu açıkladı

Cittaslow International Başkanlık Konseyi’nin çevrimiçi toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İnsanların mutlu olacağı, işe gidebileceği, kültür etkinliklerine katılabileceği, alışveriş yapabileceği kendi kendine yetebilen mahalleler oluşturmak istiyoruz” dedi.

Cittaslow Birliği’nin projelerinin ve etkinliklerinin değerlendirildiği Cittaslow International Başkanlık Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow Birliği Genel Başkan Yardımcısı Tunç Soyer’in katılımıyla yapıldı. Konseyde Haziran ayında düzenlenecek Cittaslow Genel Kurulu ve Uluslararası Koordinasyon Komiteleri toplantılarının içerikleri, Cittaslow Bee projesi, aday kentler ve Cittaslow Metropol projesi görüşüldü.

Başkan Soyer, çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmada küçük kentlerin pekçok açıdan daha cazip olmasına karşın istihdam gibi birçok nedenden dolayı insanların büyük şehirlerde yaşadığını söyledi. Büyük şehirlerin hızlı bir yaşam için tasarlandığını, insanların ister istemez yaşam tempolarının hızlandığını dile getiren Soyer, şunları kaydetti: “Büyük şehirlerde yaşayabilmek ve hayatta kalabilmek için hızlı olmak zorundasınız. Günümüzdeki şehirler işe gitmek için, alışveriş yapmak için, tiyatroya gitmek için, parka gitmek için büyük mesafeler gitmeniz gereken şekilde tasarlanmış. İnsanlar çalışmak için, yaşamak için her gün büyük mesafeler kat etmek zorundalar. Bizim amacımız mahalleleri sakin şehirlere çevirmek. İnsanların mutlu olacağı, işe gidebileceği, kültür etkinliklerine katılabileceği, alışveriş yapabileceği kendi kendine yetebilen mahalleler oluşturmak istiyoruz. Bir yandan bütün metropol alanında uygulanacak geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, yeşil alanlar ve kültür ve sanat faaliyetlerinin arttırılması gibi çalışmalar gerçekleştireceğiz bir yandan da mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getireceğiz.”

Cittaslow Metropol kriterleri belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow Uluslararası Birliği koordinasyonunda yürütülen Cittaslow Metropol projesi, 30 ülkede 272 küçük kente yayılan sakin şehir felsefesini İzmir’den başlayarak dünyadaki büyük şehirlere yaymayı amaçlıyor. Cittaslow Metropol kavramının taslağının oluşturulması için dünyanın önde gelen şehircilik ve iyi yaşam kavramları araştırıldı, İzmir’de aralarında derneklerin, uzmanların, akademisyenlerin, sanatçı ve esnafın bulunduğu 60 paydaşla görüşmeler gerçekleştirildi. Büyük şehirlerde yaşam kalitesini iyileştirme yollarının incelendiği bu araştırma sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi Cittaslow Metropol kriterlerinin taslağını hazırladı ve toplantıda bu kriterler sunuldu. Komünite, iyi yönetim, kentsel ekosistem, ekonomi, kentsel direnç, eko-hareketlilik, gıda başlıkları altında hazırlanan kriterler sunuldu. Kriterler Başkanlık Konseyi tarafından değerlendirildi. 30 ülkenin Cittaslow yetkilileri, bilim insanları ve diğer paydaşlarla yapılacak görüşmeler sonucu kriterler kesinleştirilecek. Taslak kriterler kapsamında İzmir’de yaşam kalitesini iyileştirecek projeler geliştirilecek.
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