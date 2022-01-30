Başkan Soyer, İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşın yakınlarını misafir etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020 depreminde hayatını kaybeden 117 vatandaşın yakınları ile bir araya geldi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen yemekli buluşmaya Başkan Tunç Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve il yöneticileri, CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat ve Özcan Purçu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, İZDEDA yöneticileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve depremzedeler katıldı. Başkan Tunç Soyer, sırayla tüm misafirlerin masasını ziyaret ederek yakından ilgilendi. Hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Soyer, yakınlarının yaşadığı sorunları ve taleplerini dinleyerek tek tek not aldı.

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Derneğimizi kurduğumuz günden bu yana depremzedelerin dertlerine derman olmaya çalıştık. Derneğimizin tek derdinin emsal artışı ve faizsiz kredi olduğu sanılmasın. Dernek olarak yalnızca bu taleplerde bulunmadık. Gece yatağa aç yatan çocuklarımızın, evini yitirip gözyaşı döken büyüklerimizin yanında olduk. Yaşanan depremle birlikte ekonomik sıkıntılar çekerek öğrenimlerini zorla devam ettiren gençlerimizi yalnız bırakmadık. Yitirdiğimiz canlar için adalet arayışının bir parçası olmaya çalıştık. Depremzedenin yarasını yine başka bir depremzede kapatıyor. Bizler sevinçte değil, acıda ve kederde ortaklaşmış insanlarız. 30 Ekim’den bugüne yanımızda olan başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler deprem şehitlerinin aileleri olarak bizlere emanetsiniz” dedi.