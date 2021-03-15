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Enver Aysever
Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi

Başkan Soyer: "İhalenin iptal edilmesi talimatını verdim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında yapılan ihalede gazeteci Enver Aysever’in 238 bin 500 lira alacağı olduğu iddialarıyla ilgili, “9 ay sürecek eğitim programı için ödenecek tutar 90 bin TL’dir” dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İZMİR 15.03.2021, 18:37
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Başkan Soyer: "İhalenin iptal edilmesi talimatını verdim"

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında yapılan ihalede gazeteci Enver Aysever’in 238 bin 500 lira alacağı olduğu iddialarıyla ilgili, “9 ay sürecek eğitim programı için ödenecek tutar 90 bin TL’dir” dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, ihalenin iptal edilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında kurulacak olan okur yazarlık atölyesi için gazeteci Enver Aysever’e adrese teslim ihale yapıldığı, Aysever’in 18 günlük kurs için 238 bin 500 TL alacağı olduğu iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Yaşamı her anlamda olumsuz yönde etkileyen pandemi sürecinde ihtiyaç duyan tüm toplum kesimlerine destek sağlamak üzere görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanatsal alanda da sürdürülebilirliğin sağlanması için üzerine düşen görevi yerine getirmektedir. Öncelik verdiğimiz konulardan biri de sanatsal üretim kadar bu alandaki eğitim çalışmalarının da aksamamasıdır. Söz konusu hassasiyet çerçevesinde belediyemize sunulan projelerden uygun görülenlerin hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır ve gazeteci-yazar Enver Aysever’le yapılan Yaşam Boyu Eğitim hizmet alımı da bu kapsamda değerlendirilmelidir” denildi.

"Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir"

“9 ay sürecek eğitim programına ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumlar nedeniyle bazı yanlış veya eksik bilgileri düzeltmek adına söz konusu açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur" denilen açıklamada, "Öncelikle bilinmesi gereken nokta pandemi sürecine bağlı olarak gelişen koşullar nedeniyle ilk ihalenin ardından program revize edildiğinden ödeme miktarının 90 bin TL’ye indirilmiş olduğudur. Söz konusu eğitimlere ilişkin hizmet alımı açık ihale ile yapılmış, 14 gün ilanda kalmıştır. Ülke genelinde 5 firmanın teklif sunduğu ihale 238 bin 500 lira bedelle sonuçlanmıştır. Süreç olabilecek en şeffaf şekilde, açık olarak gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımı kapsamına eğitimin yanı sıra konaklama, ulaşım ve yemek giderleri dahil edilmiş ancak eğitimlerin online olması durumunda eğitim bedeli harici kalemlerde ödeme yapılmayacağı da belirtilmiştir. Bugün gelinen nokta itibarıyla pandemi kaynaklı kısıtlamaların henüz sona ermemesi nedeniyle eğitimlerin online yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda 58 bin 500 liralık kısma ilişkin hak edişlerde ödeme yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

“Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL’dir”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Ayrıca eğitimlerin 9 aylık periyotta ayda bir kez olacak şekilde revize edilmesi nedeniyle sadece 90 bin liralık eğitim hizmet bedeli ödenmesi öngörülmektedir. 3’er aylık periyotlarda toplamda 60 kişi yazarlık atölyesi ve yaşam boyu eğitim hizmetlerine katılabilecektir. Toplamda 36 saat yapılacak eğitimler 20’şer kişilik kontenjanla 3 aylık periyotlarda gerçekleştirilecektir. Özetle 9 aylık eğitim programı için Belediyemiz tarafından yapılacak ödeme miktarı 90 bin TL’dir.”

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.
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