Başkan Soyer huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri yeni yılı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’in de katıldığı, eğlenceli bir etkinlikle karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri, 2022’yi yeni yıl yemeği ile karşıladı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsündeki yeni yıl etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın da katıldı. Huzurevi sakinleri kendileri için düzenlenen gecede eğlenceli dakikalar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutlayarak, “Hepinizin ellerinden öpüyorum. Hepinizin sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl geçirmenizi diliyorum. Bizim kültürümüzde önemli bir gelenek var. Büyüklerimizin elini öper, başımıza koyarız. Çünkü başımızın üzerinde yeriniz vardır. Başka kültürlerde olmayan bir özellik. Bizim kadim kültürümüz bunu yapar. Ben de bu duygu ve düşüncelerle hepinizin ellerinden öpüyorum. Başımın üzerinde yeriniz var” dedi.

Huzurevi sakinlerinden Binnas Şahin ile Salih Kaplan, okudukları şiirlerle geceye renk kattı. Etkinlikte Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer’e, verdikleri desteklerden dolayı çiçek takdim edildi. Huzurevi sakinlerinden Gülgün Tuna da yaptığı tabloyu, Neptün Soyer’e hediye etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pop orkestrası, söylediği şarkılarla geceye renk kattı. Huzurevi sakinlerinden oluşan Efeler grubu da zeybek oynadı. Program, yeni yıl pastasının kesilmesi ile sona erdi.