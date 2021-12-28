banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Başkan Soyer, Foça’da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça’da devam eden yatırımları inceledi ve muhtarlarla buluştu. Muhtarlara seslenen Soyer, “Sizlerin tespitleri bizim için rehber. Deniz feneri niteliğinde ve yolumuzu aydınlatacak. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var” dedi.

İZMİR 28.12.2021, 13:48
Başkan Soyer, Foça’da yatırımları inceledi ve muhtarları dinledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça’da devam eden yatırımları inceledi ve muhtarlarla buluştu. Muhtarlara seslenen Soyer, “Sizlerin tespitleri bizim için rehber. Deniz feneri niteliğinde ve yolumuzu aydınlatacak. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Foça’da tamamlanan ve yapımı devam eden yatırımları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer’e; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, bürokratlar ve meclis üyeleri eşlik etti.

İlk adres Gerenköy

Başkan Soyer, ilk olarak maliyeti yaklaşık 60 milyon lirayı bulan Musabey İçme Suyu Arıtma Tesisi inşaat alanında inceleme yaptı. Burada İZSU yetkililerinden bilgi alan Soyer’in daha sonraki adresi Gerenköy Meydanı oldu. Düzenlemeyle yeni bir çehreye kavuşan meydanda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Soyer, esnafı selamladı. Değirmenlik Caddesi’ndeki sosyal tesisleri de gezen Soyer, sanat eğitimi alan miniklerle sohbet etti.

Soyer, Foça programı kapsamında yaklaşık iki saatlik süreyi muhtarlara ayırdı. Foça’daki 16 muhtarla bir araya gelen Soyer, talepleri ve sorunları dinledi, yürütülen çalışmalara ilişkin muhtarları bilgilendirdi.

Foça’ya 224 milyon liralık yatırım

Foça’da yoğun tempoda çalıştıklarını ve önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyen Başkan Soyer, “İlçenin arkeolojik sit alanı içerisinde olması da maliyetleri artırıyor, gerekli izinlerin alınması işlerin yapım sürecini uzatıyor. Bunu aşacağız ama bilmeniz gerekir ki bu bizim elimizde olan bir şey değil. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz” dedi.

Başkan Soyer, Foça ve Yeni Foça’nın sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu arıtma tesisi kurduklarını, haziran ayında bitecek tesisin maliyetinin fiyat farkları ile 85 milyon lirayı bulacağını söyledi. Büyükşehir’in 2019 yılından bu yana ilçede yaptığı yatırım tutarı 224 milyon lirayı buldu.

Toplantının sonunda bir değerlendirme yapan Soyer, “Güzel bir toplantı oldu. Size tek tek teşekkür ederim. Her biriniz mahallenize, köyünüze çok hakimsiniz. Bunu görmek benim için çok kıymetli. Üstelik canla başla da hizmet etmek istiyorsunuz. Her biriniz konuşmanıza başlarken teşekkürle başladınız. Bence bu da çok kıymetli çünkü bizim başka enerji kaynağımız yok” dedi.

Foça’nın geleceğinin planlanması konusunda söz sahibi olacak kişilerin bir araya geldiğini ve çok verimli bir toplantı olduğunu dile getiren Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Söyledikleriniz bizim için rehber, deniz feneri niteliğinde ve yolumuzu aydınlatacak. Sizden gelenler bizim yapmamız gerekenlerdir. Bu kadar basit. Biz bu memleketi ve her birinizi çok seviyoruz. Varsa bir eksiğimiz sevgisizlikten değil yetişememekten olur ama kasıttan asla olmaz. Hangi siyasi partiden olduğunuz, kime yakın olduğunuz hiç umurumuzda olmaz. Biz sizin seçilmiş çok kıymetli bireyler olduğunuzu biliyoruz. Her zaman başımızın üzerinde yeriniz var.”

Başkan Soyer, temasların ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Başkanlığını ve İYİ Parti Foça İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 2019 yılından bu yana ilçeye 224 milyon liralık yatırım yaptığı belirtildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8